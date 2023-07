Οικονομία

Σύλληψη “γιατρού” για τηλεφωνικές απάτες

Ο δράστης προσποιούμενος τον γιατρό σε τηλεφωνικές κλήσεις κατάφερε να αποσπάσει μεγάλα χρηματικά ποσά από τα θύματά τους. Η λεία του.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερρών, συνέλαβαν ένα άνδρα, βουλγαρικής καταγωγής, για τηλεφωνικές απάτες σε βάρος πολιτών στις Σέρρες.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 54χρονος άνδρας εμπλέκεται σε κύκλωμα, στο οποίο συνεργοί του προσποιούμενοι τους γιατρούς, τηλεφωνούν σε πολίτες και ισχυρίζονται ότι συγγενείς τους τραυματίσθηκαν σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα, ζητώντας μεγάλα χρηματικά ποσά δήθεν για να χειρουργηθούν. Εξιχνιάσθηκαν 6 περιπτώσεις απάτης και απόπειρας απάτης σε βάρος πολιτών στις Σέρρες. Όπως διαπιστώθηκε, με την παραπάνω μέθοδο, εξαπάτησαν στις 7 Ιουλίου μία γυναίκα στις Σέρρες, από την οποία απέσπασαν το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ.

Τα χρήματα φέρεται να παρέλαβε ο συλληφθείς, ο οποίος εντοπίσθηκε στις 8 Ιουλίου τα ξημερώματα σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Προμαχώνα, τη στιγμή που προσπάθησε να εξέλθει από τη χώρα. Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 9.950 ευρώ, το οποίο αποδόθηκε στην παθούσα και ένα κινητό τηλέφωνο.

Από την έρευνα εξακριβώθηκε ότι στις 17 Ιουνίου, εξαπάτησαν ακόμη μία γυναίκα στις Σέρρες, από την οποία ζήτησαν χρηματικό ποσό 40.000 ευρώ και κατάφεραν να της αποσπάσουν 9.000 ευρώ. Επιπλέον, το τελευταίο χρονικό διάστημα φέρονται ότι διέπραξαν ακόμη 4 απόπειρες απάτης σε βάρος πολιτών στις Σέρρες, χωρίς να καταφέρουν να αποσπάσουν χρήματα.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των άγνωστων συνεργών του όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

