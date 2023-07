Κοινωνία

Λάρισα: Ελεύθερος ο αστυνομικός που σκότωσε τον 20χρονο

Διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Τα πρώτα λόγια του αστυνομικού.

Ελεύθερος αφέθηκε ο 45χρονος αστυνομικός που το μεσημέρι του Σαββάτου πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα 20χρονο, έπειτα από καταδίωξη στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Λάρισας.

Για την υπόθεση μίλησε ο δικηγόρος του αστυνομικού, Δημοσθένης Γούλας, μετά την παρουσία του ενώπιον του εισαγγελέα, εκφράζοντας τη θλίψη του εντολέα του.

«Πρώτον ο εντολέας μου είναι συντετριμμένος και εκφράζει τη βαθύτατη του θλίψη. Δεύτερον όπως ενημερωθήκαμε από τον κύριο εισαγγελέα διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση. Ήδη ο εντολέας μου είναι ελεύθερος. Δεν έχω δικαίωμα να σας πω περισσότερα επί της υποθέσεως και της ποινικής δικογραφίας, διότι η υπόθεση εξελίσσεται αυτή τη στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται πως για τη σοβαρή αυτή υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία και από την ΕΛΑΣ και αναμένεται η απόφαση του εισαγγελέα, για να κινήσει τις πειθαρχικές διαδικασίες.

Το χρονικό της αιματηρής καταδίωξης

Σύμφωνα με την εκδοχή της ΕΛ.Α.Σ, ο 20χρονος κινούνταν στην εθνική οδό (ΠΑΘΕ) και στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη οδηγώντας ένα αγροτικό αυτοκίνητο για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή από την Αθήνα.

Έτσι, ξεκίνησε η καταδίωξη με τον 20χρονο να κάνει αναστροφή στον κόμβο της Νίκαιας και να κατευθυνθεί στο ρεύμα της ΠΑΘΕ προς Αθήνα. Στον κόμβο του Κιλελέρ κατευθύνθηκε στον παράδρομο και μέσω του νέου περιβολιού έφτασε στο Μοσχοχώρι του Δήμου Κιλελέρ. Εκεί φαίνεται πως έχασε τον έλεγχο, εκτράπηκε της πορείας του και έτσι το αγροτικό κατέληξε σε αυλή σπιτιού.

Ο 20χρονος προσπάθησε να διαφύγει πεζός με τον 45χρονο αστυνομικό να τον ακολουθεί στην αυλή της μονοκατοικίας και στην προσπάθεια να περάσει τον φράκτη του μπαχτσέ, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν αποσαφηνιστεί, ο 45χρονος πυροβόλησε τον εικοσάχρονο, μία φορά, τραυματίζοντας τον θανάσιμα.

Κάτω από συνθήκες που ερευνούν οι διωκτικές αρχές, ο 20χρονος, που ήταν άοπλος, ενώ προσπαθούσε πεζός να διαφύγει της σύλληψης από απόσταση μεγαλύτερη του ενάμιση μέτρου, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, από τον αστυνομικό που τον καταδίωκε δέχτηκε μια σφαίρα από την αριστερή πλευρά του σώματος κάτω από την μασχάλη, με αποτέλεσμα να προκληθεί ένα διαμπερές θανατηφόρο τραύμα.

Λίγο μετά τον πυροβολισμό, κάτοικοι του χωριού ακούγοντας τις φωνές έσπευσαν να συνδράμουν. Ωστόσο ο 20χρονος έχασε τη ζωή του ενδεχομένως από αιμορραγία και προτού προλάβουν διασώστες του ΕΚΑΒ να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Το απόγευμα η ιατροδικαστική έκθεση

Κατά την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, ο 20χρονος φέρεται να έχει βληθεί με μία βολή, καθώς η σφαίρα φαίνεται να έχει πύλη εισόδου από την αριστερή πλευρά κάτω από την μασχάλη και πύλη εξόδου από την δεξιά πλευρά με κατεύθυνση προς τα κάτω.

Ωστόσο, όλα θα αποσαφηνισθούν κατά την ιατροδικαστική εξέταση που, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να γίνει σήμερα το απόγευμα.

Φωτογραφία: onlarissa.gr

