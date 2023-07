Ναυάγιο με μετανάστες στην Τυνησία

Κόσμος

Τραγωδία στην Τυνησία. Ένας νεκρός και δεκάδες αγνοούμενοι από βύθιση σκάφους.

Τουλάχιστον 10 Τυνήσιοι μετανάστες αγνοούνται και ένας ανασύρθηκε νεκρός μετά τη βύθιση του σκάφους τους στα ανοικτά της Τυνησίας, καθώς προσπαθούσαν να διαπλεύσουν τη Μεσόγειο με προορισμό την Ιταλία, δήλωσε σήμερα δικαστικός αξιωματούχος.

Η ακτοφυλακή διέσωσε 11 άτομα που επέβαιναν στο σκάφος, το οποίο ξεκίνησε από τις ακτές του Ζαρζίς, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ο Φαουζί Μασμούντι, δικαστής στην πόλη Σφαξ.

