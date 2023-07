Παράξενα

Κρήτη - Κακοποίηση ζώων: Ακρωτηρίασε σκύλο και τον έδεσε στα σκουπίδια (βίντεο)

Η εικόνα σόκαρε ακόμη και τον κτηνίατρο, όπου μετέφεραν τον σκύλο εθελόντριες.

-

Φρίκη και αποτροπιασμό προκαλούν οι εικόνες ντροπής από μία ακόμη κακοποίηση ζώου, αυτή τη φορά στο Ρέθυμνο.

Ένας σκύλος βρέθηκε δεμένος στα σκουπίδια και αιμόφυρτος, ενώ κάποιοι τον είχαν καυτηριάσει στα αυτιά, όπως διαπίστωσαν φιλόζωοι που τον μετέφεραν σε κτηνιατρείο.

Το άτυχο τετράποδο βρέθηκε δεμένο με σκοινί στους κάδους των σκουπιδιών, έξω από τις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο. Η εικόνα σόκαρε ακόμη και τον κτηνίατρο, όπου μετέφεραν τον σκύλο εθελόντριες της φιλοζωικής ομάδας «Νοιάζομαι».

Το νεαρό βελγικό λυκόσκυλο έχει ακρωτηριαστεί βάναυσα στα αυτιά από κτηνοτρόφο, ο οποίος προφανώς βλέποντας πως προκάλεσε ακατάσχετη αιμορραγία και μόλυνση στο άτυχο σκυλί, το άφησε δεμένο στους κάδους.

Το σκυλί πήρε το όνομα Μπρούνο από τις εθελόντριες, που κάνουν έκκληση για να βρεθεί οικογένεια για το άτυχο ζωάκι.

Εξίσου σοκαριστικές είναι οι εικόνες με το σκυλί που εντοπίστηκε στην Αμμουδάρα Μαλεβιζίου, το οποίο είχε ευνουχιστεί με δεματικό στα γενετικά του όργανα. Τη διαπίστωση έκανε έκπληκτος ο κτηνίατρος Ανδρέας Μπαντουβας όταν το άτυχο ζώο μεταφέρθηκε στο ιατρείο του με συμπτώματα σηψαιμίας.

Πάντως αυτοί που βρήκαν το σκυλί στον δρόμο αποφάσισαν να το υιοθετήσουν για να μην κινδυνεύσει ποτέ ξανά. Έρευνα για την υπόθεση ξεκίνησε το Α/Τ Μαλεβιζίου.

Σε γραπτή δήλωση τους τα μέλη της φιλοζωικής Ομάδας Σείριος Ηρακλείου αναφέρονται τόσο στα δυο απαράδεκτα περιστατικά που καταγράφονται τα τελευταία 24ωρα όσο και ευρύτερα στη μεγάλη πληγή που αποτελούν τα βαρελόσκυλα στην Κρήτη καταλύοντας κάθε έννοια πολιτισμού και ανθρωπιάς. Φαινόμενο που ανατροφοδοτεί αδιάκοπα και τον αριθμό των αδέσποτων που καταλήγουν στον αστικό ιστό ων πόλεων της Κρήτης.

Πηγή: neakriti.gr

