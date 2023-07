Κόσμος

Γαλλία - Ημέρα της Βαστίλης: Απαγορεύτηκαν τα πυροτεχνήματα

Απαγορεύτηκαν τα πυροτεχνήματα υπό τον φόβο νέων ταραχών

Η Γαλλία απαγόρευσε την πώληση, την κατοχή και τη μεταφορά πυροτεχνημάτων κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου της Ημέρας της Βαστίλης την επόμενη εβδομάδα, εν μέσω φόβων για νέες ταραχές. Οι διαδηλωτές έχουν μαγνητοσκοπηθεί να εκτοξεύουν πυροτεχνήματα κατά τη διάρκεια των βίαιων ταραχών μετά τον θανατηφόρο πυροβολισμό του 17χρονου εφήβου, Ναέλ, από έναν αστυνομικό.

«Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος σοβαρής δημόσιας αναταραχής κατά τη διάρκεια των εορτασμών της 14ης Ιουλίου, απαγορεύεται η πώληση, η μεταφορά, η μεταφορά και η χρήση ειδών πυροτεχνίας και πυροτεχνημάτων σε όλη τη Γαλλία μέχρι και τις 15 Ιουλίου», σύμφωνα με το διάταγμα που δημοσιεύτηκε στην επίσημη γαλλική κυβέρνηση. Η Ημέρα της Βαστίλης, που είναι η εθνική ημέρα της Γαλλίας, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 14 Ιουλίου με εντυπωσιακά πυροτεχνήματα που διοργανώνονται σε όλη τη χώρα.\

Το διάταγμα, το οποίο τέθηκε σε ισχύ αμέσως, δεν ισχύει για επαγγελματίες ή τοπικές περιοχές που διοργανώνουν εκθέσεις πυροτεχνημάτων για τις διακοπές. Η πρωθυπουργός της Γαλλίας, Ελίζαμπεθ Μπορν, είχε υποσχεθεί «μαζικά μέτρα για την προστασία του Γάλλου» στις 13-14 Ιουλίου, τις οποίες περιέγραψε ως «ευαίσθητες μέρες» σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Le Parisien, που δημοσιεύθηκε το Σάββατο.

Από τις ταραχές που ακολούθησαν την δολοφονία του 17χρονου Ναέλ, περισσότεροι από 3.700 άνθρωποι συνελήφθησαν από τις αρχές, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 1.160 ανηλίκων, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

