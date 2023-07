Κοινωνία

Κακοποίηση ζώων - Παγκράτι: Προσπάθησε να πνίξει γατάκια την ώρα που θήλαζαν! (εικόνες)

Άλλο ένα περιστατικό απάνθρωπης αντιμετώπισης 3 μικρών ζώων. Η γυναίκα που προσπάθησε να πνίξει τα 3 γατάκια συνελήφθη.

Με απίστευτο μένος προσπάθησε γυναίκα στο Παγκράτι να πνίξει τρία νεογέννητα γατάκια σε κοινή θέα την ώρα που αυτά προσπαθούσαν να θηλάσουν από την μητέρα τους. Σύμφωνα με ενημέρωση της φιλοζωικής οργάνωσης Alma Libre, η οποία διασώζει γάτες σε όλη την Αττική, αναφέρουν ότι αυτόπτες μάρτυρες είδαν την γυναίκα την ώρα που προσπαθούσε να πνίξει τα γατάκια.

Τα τριά μωρά γατιά, βρίσκονταν δίπλα στη μητέρα τους που τα θήλαζε σε ακάλυπτο χώρο και προσπαθούσε να τα πνίξει. Τα έλουζε με πίεση και τα έβαλε βίαια σε έναν κουβά και αμέσως μετά τα πέταξε έξω στον δρόμο, σε κοινή θέα, αφήνοντας έκπληκτους όλους. Το Α.Τ. Παγκρατίου ενημερώθηκε άμεσα για το συμβάν και άνδρες της αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο όπου συνέλαβαν τη γυναίκα η οποία οδηγήθηκε στο αυτόφωρο.

Τα δύο γατάκια διασώθηκαν και δίνονται για υιοθεσία, ενώ το τρίτο αγνοείται.

Έγιναν παράλληλα προσπάθειες κλήσης στην αστική πανίδα δήμου Αθηναίων αλλά δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα ενώ παράλληλα ενημερώθηκε από φιλόζωο αστυνομικό του τμήματος και η φίλη Christina Dimitriadou η οποία έσπευσε στο σημείο για να βοηθηθούν τα άμοιρα γατάκια τα οποία είχαν σκορπίσει πανικόβλητα στο δρόμο και δεν μπορούσαν οι άνδρες τις αστυνομίας να τα πιάσουν.

Το ένα μωράκι εντοπίστηκε σε σωλήνα κλιμακοστάσιου μέσα στα νερά όπου η Χριστίνα κατάφερε να το πιάσει με ασφάλεια ενώ το δεύτερο βρισκόταν παγωμένο και αμίλητο μέσα σε μηχανή αυτοκινήτου και το απεγκλωβίσαμε με ασφάλεια καθώς σπεύσαμε επίσης στο σημείο για βοήθεια. Το τρίτο μωρό ακόμη αγνοείται καθώς είχε νωρίτερα κυνηγηθεί από περαστικό ο οποίος προσπάθησε να το πιάσει και είχε πλέον χαθεί.

Μετά από επίμονους ελέγχους στα γύρω αμάξια και στην περιοχή του επίμαχου τετραγώνου δυστυχώς δεν εντοπίστηκε. Έχουν ενημερωθεί καταστηματάρχες και περίοικοι της περιοχής να έχουν το νου τους και να μας ενημερώσουν αν εντοπιστεί προκειμένου να σπεύσουμε εκ νέου.

Τα δυο μωράκια ούτε ενάμιση μηνών είναι ακόμη τρομοκρατημένα και σε κατάσταση σοκ. Αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται προσωρινά και αναμένεται η επικοινωνία της αστυνομίας με την αστική πανίδα η οποία δυστυχώς λόγω Σαββατοκύριακου δεν ήταν εφικτή.

Θέλουμε το καλύτερο για τα μωράκια και ψάχνουμε περαιτέρω φιλοξενία και ιδανικά υιοθεσία για τα πλάσματα αυτά που βίωσαν τόση σκληρότητα. Ανοίξτε τα σπίτια σας για τα πλάσματα αυτά. Η ανθρωπότητα κάθε μέρα αποκαλύπτει το τερατώδες πρόσωπο της και πραγματικά το ποτήρι έχει προ πολλού ξεχειλίσει.

Καμία ανοχή στην κακοποίηση, καμία ανοχή στην αδικία. Καμία ανοχή, αν θέλουμε να λεγόμαστε άνθρωποι, αν θέλουμε να υπάρχει ελπίδα».

