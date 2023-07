Τοπικά Νέα

Ρέθυμνο: επανέφεραν στη ζωή παιδί που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Το παιδί ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από ναυαγοσώστη και το επανέφεραν στη ζωή διασώστες του ΕΚΑΒ.

Στιγμές αγωνίας έζησαν όσοι βρέθηκαν σε παραλία του Ρεθύμνου όταν ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ένα 12χρονο παιδί.

Το παιδί έβγαλε στην ακτή ο ναυαγοσώστης με τη βοήθεια λουόμενων ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να καταφέρνουν να το επαναφέρουν στη ζωή.

Διεκομίσθη στο νοσοκομείο Ρεθύμνου όμως λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του στη Μονάδα εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ηρακλείου.

Υπςνθυμίζεται ότι ένας ακόμη άνδρας, 47 ετών, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή του «Κοκκίνη Χάνι» στο Δήμο Χερσονήσου του Ηρακλείου.

