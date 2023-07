Κόσμος

ΗΠΑ: νεκρός ο ηγέτης του ISIS στην Συρία

Η ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ για τον θάνατο του Ουσάμα αλ –Μουχαζίρ, έναν ηγέτη του ISIS στην ανατολική Συρία.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (USCENTCOM) ανακοίνωσε σήμερα ότι σε επιδρομή που πραγματοποίησε με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στις 7 Ιουλίου, σκότωσε τον Ουσάμα αλ –Μουχαζίρ, έναν ηγέτη του ISIS ( Ισλαμικού Κράτους) στην ανατολική Συρία.

Χρησιμοποιήθηκαν τα ίδια μη επανδρωμένα αεροσκάφη MQ-9 που είχαν, «νωρίτερα εντός της ημέρας, παρενοχληθεί από ρωσικά αεροσκάφη σε μια διένεξη που είχε διαρκέσει σχεδόν δύο ώρες», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης.

«Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ πραγματοποίησε μια επίθεση στη Συρία που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του Ουσάμα αλ-Μουχαζίορ, ενός ηγέτη του ISIS στην ανατολική Συρία», αναφέρεται στην ανακοίνωση χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για τον αλ-Μουχαζίρ.

Η Ουάσινγκτον έχει εντείνει τον τελευταίο χρόνο τις επιδρομές και τις επιχειρήσεις εναντίον ύποπτων μυστικών πρακτόρων του ISIS που επιχειρούν στη Συρία, σκοτώνοντας και συλλαμβάνοντας διάφορους ηγέτες του, οι οποίοι είχαν καταφύγει σε περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο των ανταρτών που υποστηρίζονται από την Τουρκία, αφού η οργάνωση έχασε τα τελευταία εδάφη που είχε υπό τον έλεγχο της στη Συρία το 2019.

Η δολοφονία του πρώην επικεφαλής του ISIS Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι, ο οποίος είχε αυτοανακηρυχθεί «χαλίφης όλων των μουσουλμάνων», έγινε στο πλαίσιο της εκστρατείας που διεξάγεται υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, η οποία έκτοτε έχει βάλει στο στόχαστρο της τους επιζώντες ηγέτες του, πολλοί από τους οποίους πιστεύεται ότι σχεδίαζαν επιθέσεις στο εξωτερικό.

Ωστόσο, οι στρατιωτικοί διοικητές των ΗΠΑ λένε ότι το ISIS παραμένει μια σημαντική απειλή στην περιοχή, αν και οι δυνατότητές του έχουν υποβαθμιστεί και η ικανότητά του να ανασυγκροτήσει το δίκτυό του έχει αποδυναμωθεί.

Το Ισλαμικό Κράτος ήλεγχε το ένα τρίτο της επικράτειας του Ιράκ και της Συρίας στην κορύφωσή του το 2014. Παρόλο που ηττήθηκε και στις δύο χώρες, οι μαχητές του συνεχίζουν να διεξάγουν ανταρτικές επιθέσεις.

