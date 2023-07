Αθλητικά

Formula 1: ο Φερστάπεν νικητής του GP Βρετανίας

Ο Ολλανδός "πιλότος" πανηγύρισε την 6η διαδοχική του νίκη.

Έχει πάρει... φόρα ο Μαξ Φερστάπεν και δεν λέει να σταματήσει. Ο οδηγός της Ρεντ Μπουλ πανηγύρισε και στην πίστα του Σιλβερστον, όπου πανηγύρισε την 6η διαδοχική του νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Φόρμουλα Ένα και 8η επί συνόλου 10 αγώνων!

Πίσω από τον Ολλανδό «πιλότο», που πέρασε για πρώτη φορά στην καριέρα του πρώτος τη σημαία του τερματισμού στο γκραν πρι της Μ.Βρετανίας, που προβλήθηκε αποκλειστικά από τον ANT1 και τον ANT1+, βρέθηκαν οι «οικοδεσπότες»Λάντο Νόρις (ΜακΛάρεν) και Λιούις Χάμιλτον (Μερτσέντες), οι οποίοι ανέβηκαν στο πόντιουμ στον αγώνα που έγινε... στο σπίτι τους.

Έτσι ο δις πρωταθλητής της F1, Μαξ Φερστάπεν, πρόσθεσε και το Σίλβερστον στις πίστες που έχει πάρει τη νίκη, μαζί του και η ομάδα του για πρώτη φορά σε βρετανικό έδαφος μετά από 11 χρόνια, ωστόσο, έκανε το 10Χ10 από το ξεκίνημα της σεζόν!

Ο Λάντο Νόρις άντεξε στην πίεση του συμπατριώτη του, Λιούις Χάμιλτον και πήρε την 2η θέση, αφήνοντας τον οδηγό της γερμανικής ομάδας στην τρίτη. Με αυτό τον τρόπο, ο Χάμιλτον δεν επέτρεψε στον ρούκι της ΜακΛάρεν, Όσκαρ Πιάστρι, ν΄ ανέβει για πρώτη φορά στο πόντιουμ των νικητών.

Απέτυχαν παταγωδώς, οι δύο Φεράρι, που βρέθηκαν στην... ουρά της πρώτης δεκάδας, μιας και οι Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ δεν μπόρεσαν να κάνουν το πρώτο τους πιτ-στοπ πριν το όχημα ασφαλείας.

