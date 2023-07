Παράξενα

Βόρεια Κορέα: Κινδυνεύουν με εκτέλεση όσοι λένε... “σ’αγαπώ”

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν, απαγορεύει δια νόμου το... "σ' αγαπώ". Ποιες άλλες εκφράσεις αγάπης, μπορούν να οδηγήσουν σε... εκτέλεση.

Του Λευτέρη Πράσινου

Ακόμη και να λένε "σ'αγαπώ" στον σύντροφό τους απαγορεύει πια στους πολίτες της Βόρειας Κορέας, ο ηγέτης της, Κιμ Γιονγκ Ούν.

Ο βορειοκορεάτης ηγέτης, για να πατάξει τη "σάπια γλώσσα του καπιταλισμού", όπως λέει, αποφάσισε στο εξής να απαγορεύεται, διά νόμου, στους πολίτες να λένε στον σύντροφό τους, "σ'αγαπώ", "γλυκιέ μου" και "γυναίκα μου".

Αυτό γιατί οι φράσεις παυτές χρησιμοποιούνται σε Νότια Κορέα και Δύση. Αντίθετα, οι σύζυγοι θα πρέπει πια να αποκαλούν ο ένας τον άλλο "σύντροφο" ή "συντρόφισσα". Όποιος παραβαίνει το νόμο θα τιμωρείται από καταναγκαστική εργασία μέχρι και... εκτέλεση.





