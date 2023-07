Κόσμος

Μπάιντεν: Η Ουκρανία δεν έτοιμη για είσοδο στο ΝΑΤΟ

Τι δήλωσε ο Μπάιντεν μιλώντας στο CNN

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν είναι ακόμη έτοιμη να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι πρέπει πρώτα να τελειώσει ο πόλεμος με τη Ρωσία για να εξετάσει η συμμαχία το ενδεχόμενο αυτό.

Μιλώντας στον Fareed Zakaria του CNN δήλωσε ότι ενώ η συζήτηση για την επικείμενη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ είναι πρόωρη, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοι θα συνεχίσουν να παρέχουν στον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τις δυνάμεις του την ασφάλεια και τα όπλα που χρειάζονται για να τερματίσουν τον πόλεμο με τη Ρωσία.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει ομοφωνία στο ΝΑΤΟ σχετικά με το αν θα ενταχθεί ή όχι η Ουκρανία στην οικογένεια του ΝΑΤΟ τώρα, αυτή τη στιγμή, εν μέσω πολέμου», είπε χαρακτηριστικά ο Μπάιντεν. «Για παράδειγμα, εάν το κάναμε αυτό, τότε, ξέρετε – και εννοώ αυτό που λέω – είμαστε αποφασισμένοι να δεσμεύσουμε κάθε εκατοστό εδάφους που είναι έδαφος του ΝΑΤΟ. Είναι μια δέσμευση που όλοι έχουμε αναλάβει ανεξάρτητα από το πώς και τι. Αν ο πόλεμος συνεχίζεται, τότε είμαστε όλοι σε πόλεμο. Είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία».

Ο Μπάιντεν ανέφερε επίσης ότι μίλησε με τον Ζελένσκι εκτενώς για το θέμα, λέγοντας ότι είπε στον Ουκρανό πρόεδρο ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να παρέχουν ασφάλεια και όπλα για την Ουκρανία όπως κάνουν για το Ισραήλ όσο η διαδικασία εξελίσσεται. «Νομίζω ότι πρέπει να χαράξουμε έναν ορθολογικό δρόμο για να μπορέσει η Ουκρανία να πληροί τις προϋποθέσεις για να μπορέσει να μπει στο ΝΑΤΟ», είπε ο Μπάιντεν, σημειώνοντας ότι αρνήθηκε τις απαιτήσεις του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν πριν από τον πόλεμο να μην γίνει δεκτή η Ουκρανία. Η συμμαχία έχει «μια πολιτική ανοιχτών θυρών».

«Αλλά νομίζω ότι είναι πρόωρο να πούμε, να ζητήσουμε ψηφοφορία, ξέρετε, τώρα, γιατί υπάρχουν άλλες προυποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, συμπεριλαμβανομένου του εκδημοκρατισμού και ορισμένων από αυτά τα ζητήματα», είπε ο Μπάιντεν.

Υπεθυμίζεται πως την περασμένη Παρασκευή, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ έστειλαν στην Ουκρανία πυρομαχικά διασποράς για πρώτη φορά, ένα βήμα που έγινε για να βοηθήσει στην ενίσχυση των πυρομαχικών της Ουκρανίας καθώς διεξάγει αντεπίθεση κατά της Ρωσίας. Ο Μπάιντεν είπε στον Zakaria ότι ήταν μια «δύσκολη απόφαση» να δοθούν στην Ουκρανία τα αμφιλεγόμενα πυρομαχικά, αλλά όπως είπε ήταν πεπεισμένος ότι ήταν απαραίτητο να γίνει επειδή η Ουκρανία είχε τελειώσει τα πυρομαχικά.

Παράλληλα, ο Τζο Μπάιντεν αναφέρθηκε και στην πιθανή ένταξη της Σουηδίας στον ΝΑΤΟ λέγοντας πως είναι αισιόδοξος ότι αυτό θα συμβεί, σημειώνοντας ότι το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι η Τουρκία, επιδιώκει να εκσυγχρονίσει τον στόλο της F-16, μαζί με την Ελλάδα, η οποία ψήφισε υπέρ της αποδοχής της Σουηδίας.

«Η Τουρκία αναζητά τον εκσυγχρονισμό των αεροσκαφών F-16. Και ο (Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος) Μητσοτάκης στην Ελλάδα αναζητά επίσης κάποια βοήθεια», είπε ο Μπάιντεν. «Και, λοιπόν, αυτό που προσπαθώ, ειλικρινά, να συγκεντρώσω είναι μια μικρή κοινοπραξία εδώ, όπου ενισχύουμε το ΝΑΤΟ όσον αφορά τη στρατιωτική ικανότητα τόσο της Ελλάδας όσο και της Τουρκίας, και επιτρέπουμε στη Σουηδία να εισέλθει. Αλλά όλα αυτά είναι σε εξέλιξη. Τίποτα δεν έχει γίνει».

