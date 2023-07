Υγεία - Περιβάλλον

Τρίκαλα: φίδι δάγκωσε παιδί σε ταβέρνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του 3,5 ετών παιδιού που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

-

Στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων νοσηλεύεται ένα παιδί μόλις 3,5 ετών μετά από δάγκωμα φιδιού.

Σύμφωνα με πηγές του trikalanews.gr, το παιδάκι βρισκόταν σε υπαίθριο χώρο εστίασης, και συγκεκριμένα σε αυλή ταβέρνας, προφανώς παίζοντας ανυποψίαστο όταν το δάγκωσε φίδι.

Αμέσως διακομίστηκε στο Νοσοκομείο όπου παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό δεχόμενο τις κατάλληλες φροντίδες.

Δεν είναι η πρώτη φορά φέτος που η ειδησεογραφία έρχεται να αναδείξει αντίστοιχα περιστατικά τόσο στην περιοχή μας όσο και σε άλλες πόλεις της περιφέρειας.

Θα πρέπει να υπάρχει συντονισμένη ενημέρωση αλλά και ιδιαίτερη προσοχή καθώς και σε χώρους όπου παίζουν παιδιά, να καθιερωθούν τα αντίστοιχα απωθητικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: “Γέφυρα ζωής” από αστυνομικούς για έγκυο

Μιχαήλ Μπακνανάς ή Πακνανάς: Ο κηπουρός που έγινε Άγιος

Χαλκιδική: Περιπέτεια εν πλω για επιβάτες ταχύπλοου