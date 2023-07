Κόσμος

Βρετανία: Κατασχέθηκαν περισσότερα από 700 πυροβόλα όπλα

Τα όπλα αυτά διακινούνται νόμιμα σε ορισμένα μέρη της ηπειρωτικής Ευρώπης, αλλά είναι παράνομη η κατοχή ή η εισαγωγή τους στη Βρετανία

Περισσότερα από 700 πυροβόλα όπλα κατασχέθηκαν κατά την διάρκεια κοινής επιχείρησης της βρετανικής Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης Εγκλήματος (National Crime Agency -NCA) και της ισπανικής υπηρεσίας Guardia Civil που διήρκεσε πέντε χρόνια και είχε σκοπό να αποτρέψει την εισαγωγή στην Βρετανία αντιγράφων όπλων που μπορούν να μετατραπούν εύκολα σε φονικά όπλα, αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωση της η NCA.

Η επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν επίσης διεθνείς αρχές επιβολής του νόμου και πωλητές λιανικής όπλων, είχε ως στόχο τα πυροβόλα τύπου (FVBF), τα οποία μοιάζουν με όπλα όπως τα Glock. Τα όπλα αυτά διακινούνται νόμιμα σε ορισμένα μέρη της ηπειρωτικής Ευρώπης, αλλά είναι παράνομη η κατοχή ή η εισαγωγή τους στη Βρετανία.

Από το 2019, η NCA και η Guardia Civil -η οποία έχει τη δικαιοδοσία στην Ισπανία για τον εθνικό έλεγχο των πυροβόλων όπλων- εργάζονται από κοινού στο σχέδιο Vizardlike για την καταπολέμηση της απειλής.

Η επιχείρηση έχει μέχρι στιγμής οδηγήσει στην κατάσχεση 703 πυροβόλων όπλων, σε 74 συλλήψεις και 50 καταδίκες, αναφέρει στην ανακοίνωση της η NCA.

Η Ισπανία θέσπισε πρόσφατα νέα νομοθεσία που περιορίζει την πώληση των όπλων, με τους πελάτες να υποχρεούνται πλέον να προσκομίζουν ισπανική ταυτότητα και άδεια έγκρισης της αστυνομίας πριν από την αγορά.

