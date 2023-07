Κόσμος

Τηλεφωνική επικοινωνία Μπάιντεν - Ερντογάν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια θέματα βρέθηκαν στο επίκεντρο τηε συζήτησης των δύο ηγετών.

-

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν, κατά την οποία συζήτησαν την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε σήμερα η τουρκική προεδρία. Η Αγκυρα συνεχίζει να εμποδίζει την ένταξη της σκανδιναβικής χώρας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Ο Ερντογάν ανέφερε στην τηλεφωνική συνομιλία στον Μπάιντεν ότι η Στοκχόλμη έχει λάβει μέτρα προς τη σωστή κατεύθυνση ώστε η Άγκυρα να επικυρώσει την υποψηφιότητά της, αναφερόμενος σε αντιτρομοκρατικό νόμο που ψήφισε η Σουηδία, αλλά ότι αυτά τα μέτρα δεν ήταν χρήσιμα καθώς υποστηρικτές του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) συνεχίζουν να πραγματοποιούν διαδηλώσεις στη Σουηδία.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης για την παράδοση των μαχητικών αεροσκαφών F-16 καθώς για το καθεστώς της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

«Οι ηγέτες συμφώνησαν έχουν κατ' ιδίαν συνάντηση στο Βίλνιους (σ.σ. στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ) και να συζητήσουν λεπτομερώς τις διμερείς σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ και περιφερειακά ζητήματα», συμπληρώνει η ανακοίνωση.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: “Γέφυρα ζωής” από αστυνομικούς για έγκυο

Μιχαήλ Μπακνανάς ή Πακνανάς: Ο κηπουρός που έγινε Άγιος

Χαλκιδική: Περιπέτεια εν πλω για επιβάτες ταχύπλοου