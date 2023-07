Κοινωνία

Φωτιά στην Σάμο - Συνελήφθη ένας άνδρας

Τι ισχυρίστηκε ο άνδρας που συνελήφθη για την έναρξη της πυρκαγιάς στο Καρλόβασι.

Συνελήφθη ένας 32χρονος ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό από αμέλεια στην Σάμο.

Με την κατηγορία του εμπρησμού από αμέλεια συνελήφθη το μεσημέρι της Κυριακής ένας 32χρονος και παραπέμπεται σε τακτική δικάσιμο, στο πλαίσιο του αυτοφώρου ως ο υπαίτιος για την πυρκαγιά στην περιοχή Αγία Αικατερίνη στο φουρνιώτικο ρέμα στο Καρλόβασι της Σάμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 32χρονος υποστήριξε ότι ανέλαβε να καθαρίσει αγροτεμάχιο στη συγκεκριμένη περιοχή με τρακτέρ ωστόσο αυτό χτύπησε σε πέτρα με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σπινθήρας ο οποίος προκάλεσε τη φωτιά που πρόλαβε να κάψει τρία στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης.

