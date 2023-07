Κοινωνία

Πειραιάς - Μολότοφ: Στον εισαγγελέα οι δύο κατηγορούμενοι (εικόνες)

Τι άλλο βρέθηκε στην κατοχή των κατηγορούμενων.

Για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, εκρηκτικών υλών και εμπρηστικών μηχανισμών, κατηγορούνται οι δύο ημεδαποί στο όχημα των οποίων εντοπίστηκαν χθες από άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ 39 αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ, μετά από έλεγχο σε περιοχή του Πειραιά.

Οι δύο συλληφθέντες 22 και 24 ετών αντίστοιχα αρνήθηκαν την υποβολή τους σε δακτυλοσκόπηση ενώ σε έλεγχο που ακολούθησε στις οικίες τους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων: Έξι κροτίδες, δύο σπρέι πιπεριού, χρησιμοποιημένη χειροβομβίδα-δακρυγόνο, αντιασφυξιογόνος μάσκα, υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθησαν, βραδινές ώρες χθες 8-7-2023 στην περιοχή του Πειραιά, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (ομάδα ΔΙ.ΑΣ), δύο ημεδαποί, ηλικίας (22 και 24 ετών), κατηγορούμενοι για κατασκευή και κατοχή μεγάλης ποσότητας εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών από κοινού, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, εκρηκτικών υλών και εμπρηστικών μηχανισμών, περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων και για απείθεια.

Ειδικότερα, ανωτέρω αστυνομικοί κάλεσαν σε έλεγχο αυτοκίνητο κινούμενο στην περιοχή του Πειραιά, στο οποίο επέβαιναν οι κατηγορούμενοι.

Εντός του οχήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -39- αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ μέσα σε σακίδια και σακούλες.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στην Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας, η οποία επελήφθη προανακριτικά.

Σε επακόλουθη έρευνα στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

6 κροτίδες,

2 σπρέι πιπεριού,

χρησιμοποιημένη χειροβομβίδα-δακρυγόνο,

αντιασφυξιογόνος μάσκα,

υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα.

Τα ανωτέρω κατασχεθέντα απεστάλησαν προς εξέταση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Σημειώνεται ότι οι συλληφθέντες αρνήθηκαν την υποβολή τους σε δακτυλοσκόπηση.

Οι συλληφθέντες, με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά.