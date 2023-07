Πολιτική

ΜέΡΑ25 - Σοφία Σακοράφα: Η διαγραφή και η αντίδρασή της

Εκτός ΜέΡΑ25 η Σοφία Σακοράφα. Η επιστολή του κόμματος και η αντίδραση της ίδιας.

Με επιστολή που υπογράφουν οι Γιάνης Βαρουφάκης, Κλέων Γρηγοριάδης και Λίτσα Αλεξάκη, το ΜέΡΑ25 γνωστοποιεί τη διαγραφή της Σοφίας Σακοράφα από το κόμμα. Η ίδια η πρώην βουλευτής, από την πλευρά της, δηλώνει την αποχώρησή της από το κόμμα. Η επιστολή είναι προς την Επιτροπή Δεοντολογίας και Τήρησης Καταστατικού του ΜέΡΑ25 και μετά από 12ώρη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΜέΡΑ25.

Η επιστολή του ΜέΡΑ25 αναφέρει:

«Αγαπητές και αγαπητοί συνοδοιπόροι,

Σήμερα, η Κεντρική Επιτροπή ενέταξε νέες δυνάμεις στις τάξεις του κόμματος και δρομολόγησε την ανασυγκρότηση του ΜέΡΑ25 ώστε να συνεχίσουμε κι εκτός Βουλής, ακούραστα και ανιδιοτελώς, τον αγώνα εναντίον της ολιγαρχίας. Όμως, ιδιαίτερα σε αυτή τη νέα, δύσκολη φάση του ΜεΡΑ25, νιώθουμε την ανάγκη να προστατεύσουμε αυτό τον ανιδιοτελή αγώνα «για τους ανθρώπους, όχι για τα αξιώματα» αποβάλλοντας μια σκιά που πέφτει βαριά στην ψυχή μας. Αναφερόμαστε, με λύπη, στη Σοφία Σακοράφα – την οποία τόσο πιστέψαμε και τόσο στηρίξαμε.



Τον περασμένο Φλεβάρη, η Σοφία έπληξε όλους μας βραβεύοντας τον Αχιλλέα Μπέο – τον ακροδεξιό, μισογύνη παράγοντα της νύχτας και κόκκινο πανί για όλα τα κινήματα της περιοχής. Γνωρίζουμε καλά την στενοχώρια των μελών μας όταν η Σοφία αρνήθηκε να ζητήσει συγγνώμη από τους προοδευτικούς ανθρώπους του Βόλου. Θυμόμαστε πως ο Γραμματέας αναγκάστηκε να «το πάρει πάνω του» ζητώντας ο ίδιος συγγνώμη λέγοντας: «…δεν έχω κανέναν ενδοιασμό να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του ΜέΡΑ25 από τον λαό του Βόλου και τα κινήματα που πρωτοστατούν στον αγώνα κατά του κ. Μπέου…»



Ήταν άδικο να επωμιστεί το ΜέΡΑ25, μέσω του Γραμματέα του, άλλο ένα βάρος που δεν μας αναλογούσε. Αλλά πλησίαζαν οι εκλογές, και θεωρώντας σίγουρο ότι η Σοφία Σακοράφα (ιδίως μετά την γενναιόδωρη και άκρως συντροφική παρέμβαση του Γραμματέα) δεν θα επαναλάμβανε το ατόπημα, σιωπάσαμε. Κάναμε λάθος! Στις αρχές Ιουνίου, νέα φωτογραφία-κόλαφος είδε το φως της δημοσιότητας με την Σοφία σε εγκάρδια χειραψία με τον… Βαγγέλη Μαρινάκη – τον ολιγάρχη που κατονομάζαμε, με προσωπικό κίνδυνο, στη Βουλή.



Σε μια προεκλογική περίοδο που τα ΜΜΕ του κ. Μαρινάκη είχαν ρητή άνωθεν εντολή να μας αποκλείουν (όπως καταγγέλλαμε επισήμως), η εγκάρδια συνεύρεση Σακοράφα-Μαρινάκη ξεπέρασε κάθε όριο ανοχής. Όπως έγραψε μετά το επεισόδιο με τον Α. Μπέο γνωστός αγωνιστής της Αριστεράς, εξηγώντας γιατί δεν στήριξε το ΜέΡΑ25: «Αν δεν μπορούμε να κάνουμε ρήξη ούτε καν στον ΣΕΓΑΣ θα κάνουμε ρήξη με την ολιγαρχία και το σύστημα που διαφεντεύει τον πλανήτη;»

Μόλις εισηγηθήκαμε, με τον Κλέωνα Γρηγοριάδη και την Λίτσα Αλεξάκη, στην Επιτροπή Δεοντολογίας τη διαγραφή της Σοφίας Σακοράφα. Η Μηδενική Ανοχή στην Ολιγαρχία & την Διαπλοκή ξεκινά από το σπίτι μας. Το ΜέΡΑ25. Το κόμμα που δεν διστάζει να τα βάλει με τους ισχυρούς, ανεξάρτητα… pic.twitter.com/Ow4RFisHsz — Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) July 9, 2023

Αυτή τη φορά, δεν θα επαναλάβουμε το λάθος να σωπάσουμε: Σας καταθέτουμε την άποψη πως, όσο παραμένει – μετά από τέτοιες συμπεριφορές – η Σοφία Σακοράφα στο ΜέΡΑ25, πλήττεται άδικα αλλά σκληρά η αξιοπιστία του ως πραγματικά ανιδιοτελές κόμμα. Θεωρούμε, και το καταθέτουμε εδώ με θλίψη αλλά και οργή, πως η Επιτροπή Δεοντολογίας πρέπει να επιληφθεί άμεσα διαγράφοντας τη Σοφία Σακοράφα ώστε να προστατευτεί το κόμμα μας, ιδίως στη σημερινή κρίσιμη φάση ανασυγκρότησης η οποία θα πετύχει με την ανιδιοτελή και ακούραστη συμβολή όλων μας.

Με φιλικούς και συνοδοιπορικούς χαιρετισμούς,

Γιάνης Βαρουφάκης

Κλέων Γρηγοριάδης

Λίτσα Αλεξάκη».

Η Σοφία Σακοράφα μετά τη δημοσιοποίηση της επιστολής έγραψε σε ανάρτησή της στο Twitter ότι αποχωρεί από το ΜέΡΑ25, εκτοξεύοντας κατηγορίες ότι δεν έγινε καμία αναφορά στη διαγραφή της στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, στην οποία συμμετείχε.

«Μόλις επέστρεψα μετά τη λήξη της συνεδρίασης της ΚΕ Επιτροπής του ΜέΡΑ25 και πληροφορήθηκα ότι στην ιστοσελίδα του κόμματος υπάρχει ανάρτηση με τίτλο «Μηδενική ανοχή στην ολιγαρχία και τη διαπλοκή : Ο Γ. Βαρουφάκης προτείνει τη διαγραφή της Σοφίας Σακοράφα από το ΜέΡΑ25»

Mε εντυπωσιάζει (;) το γεγονός ότι δεν είχαν το θάρρος να κάνουν καμία σχετική αναφορά είτε στο σώμα είτε σε μένα προσωπικά κατά τη 12ωρη συνεδρίαση της ΚΕ.

Ο καθείς με το μπόι του και τη σκιά του.

Προφανώς, δεν υπάρχει κανένας λόγος να ασχοληθεί η Επιτροπή σας Δεοντολογίας & Τήρησης Καταστατικού με εμένα, ως εκπρόσωπο “της ολιγαρχίας και της διαπλοκής”.

Απαξιώ για κάθε απάντηση ή σχολιασμό, σας απαλλάσσω από τη διαδικασία και αποχωρώ εγώ από το ΜέΡΑ 25».

Μόλις επέστρεψα μετά τη λήξη της συνεδρίασης της ΚΕ Επιτροπής του ΜέΡΑ25 και πληροφορήθηκα ότι στην ιστοσελίδα του κόμματος υπάρχει ανάρτηση με τίτλο «Μηδενική ανοχή στην ολιγαρχία και τη διαπλοκή : Ο Γ. Βαρουφάκης προτείνει τη διαγραφή της Σοφίας Σακοράφα από το ΜέΡΑ25.»… — Σοφία Σακοράφα (@SofiaSakorafa) July 9, 2023

