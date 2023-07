Κοινωνία

Τέμπη: Καταθέτει ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Συντήρησης του ΟΣΕ

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να καταθέσουν, πέντε πρώην και νυν, διευθυντικά στελέχη του ΟΣΕ.

Μέσα στις επόμενες 15 ημέρες αναμένεται να προσέλθουν στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας για να καταθέσουν στον εφέτη ανακριτή που διερευνά την υπόθεση των Τεμπών, πέντε πρώην και νυν διευθυντικά στελέχη του ΟΣΕ μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε εις βάρος τους τον περασμένο μήνα από τον τότε προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, Σταμάτη Δασκαλόπουλο.

Η αρχή γίνεται σήμερα με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Συντήρησης Η/Μ Συστημάτων και Ηλεκτροκίνησης από το 2021 ως σήμερα και θα ακολουθήσουν ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Συστημάτων, από 1-10-2021 έως και σήμερα, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Συστημάτων, από 1-4-2017 έως και 30-9-2021, ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Δικτύου του ΟΣΕ, από 21-3-2017 έως και 15-11-2019 και ο Γενικός Διευθυντής της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, από 1-12-2019 έως και 1-6-2020.

Θυμίζουμε ότι και οι πέντε κατηγορούνται για τη δια παραλείψεως κατ’ εξακολούθηση διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών, δια παραλείψεως ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, δια παραλείψεως βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή, δια παραλείψεως απλή σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή.

