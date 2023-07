Κόσμος

Μπάιντεν: στρατιωτική ενίσχυση τόσο της Ελλάδας όσο και της Τουρκίας

Ο Τζο Μπάιντεν, μίλησε για ενίσχυση του ΝΑΤΟ, μέσω "ισορροπίας" στατιωτικής ενίσχυσης Ελλάδας και Τουρκίας.

Σε μια συνέντευξη εφ' όλη της ύλης που παραχώρησε στο CNN ο Αμερικανός πρόεδρος πριν αναχωρήσει για περιοδεία του στην Ευρώπη, με κύριο σταθμό τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους, o Τζο Μπάιντεν τόνισε ότι η Ουκρανία δεν είναι ακόμη έτοιμη για να ενταχθεί στη Βορειοατλανική Συμμαχία, σημειώνοντας ότι ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία πρέπει να τελειώσει προτού η Συμμαχία εξετάσει το ενδεχόμενο ένταξης της Ουκρανίας.

Εκτός από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ένα άλλο κορυφαίο ζήτημα που θα συζητηθεί στη σύνοδο κορυφής στο Βίλνιους είναι η άρση των εμποδίων που θέτει η Τουρκία στην επικύρωση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Δεκατέσσερις μήνες μετά το αίτημα ένταξης της σκανδιναβικής χώρας Τουρκία και Ουγγαρία είναι οι μόνες χώρες που δεν έχουν δώσει το πράσινο φως για την ένταξη της Σουηδίας, με την Άγκυρα να είναι αυτή που εγείρει διαρκώς ενστάσεις.

Η πίεση που θα ασκήσει η αμερικανική πλευρά στην τουρκική κατά τη σύνοδο θεωρείται δεδομένη και ο πρόεδρος Μπάιντεν εξέφρασε στη συνέντευξή του στο CNN την αισιοδοξία ότι η Σουηδία θα γίνει δεκτή εν τέλει στο ΝΑΤΟ

Ο Μπάιντεν είπε ότι είναι αισιόδοξος ότι η Σουηδία θα γίνει τελικά δεκτή στο ΝΑΤΟ, σημειώνοντας ότι το βασικό εμπόδιο είναι η Τουρκία.

«Η Τουρκία επιδιώκει τον εκσυγχρονισμό των αεροσκαφών F-16. Και ο (Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος) Μητσοτάκης στην Ελλάδα αναζητά επίσης κάποια βοήθεια», τόνισε ο Μπάιντεν. «Οπότε, αυτό που προσπαθώ, για να είμαι ειλικρινής, είναι να συγκροτήσω μια μικρή σύμπραξη σε αυτή την περίπτωση, ώστε να ενισχύσουμε το ΝΑΤΟ όσον αφορά τη στρατιωτική ικανότητα τόσο της Ελλάδας όσο και της Τουρκίας, και να επιτρέψουμε στη Σουηδία να ενταχθεί. Αλλά αυτό βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Δεν έχει πραγματοποιηθεί», τόνισε.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το απόγευμα της Κυριακής η τουρκική προεδρία, αναφέρθηκε ότι ο Μπάιντεν και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχαν τηλεφωνική επικοινωνία κατά την οποία συζήτησαν την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

Σημειώνοντας ότι δεν είναι σωστό να συσχετίζεται το αίτημα της Τουρκίας για παράδοση μαχητικών F-16 με την ένταξη της Σουηδίας, ο Ερντογάν ευχαρίστησε τον Μπάιντεν για την υποστήριξή του στο αίτημα της Τουρκίας για τα F-16» αναφέρει η τουρκική προεδρία.

Για ορισμένους παρατηρητές, το τουρκικό πράσινο φως για την ένταξη της Σουηδίας στη Συμμαχία εξαρτάται από την παράδοση των F-16 στην Άγκυρα.

«Οι ηγέτες συμφώνησαν έχουν κατ' ιδίαν συνάντηση στο Βίλνιους (σ.σ. στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ) και να συζητήσουν λεπτομερώς τις διμερείς σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ και περιφερειακά ζητήματα», συμπληρώνει η ανακοίνωση.

Στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου για την τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών, υπογραμμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την επιθυμία του η Σουηδία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ το συντομότερο δυνατό.

