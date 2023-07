Υγεία - Περιβάλλον

Ο καύσωνας έρχεται για να...μείνει - Τα ρεκόρ των προηγούμενων ετών

Τα ρεκόρ θερμοκρασιών που καταγράφηκαν στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και ο καύσωνας που είναι προ των πυλών.

Παρατεταμένο κύμα καύσωνα αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται από την Τετάρτη 12 Ιουλίου, με κορύφωση το διήμερο Παρασκευή 14-Σάββατο 15 Ιουλίου. Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τοπικά στους 42-43 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η θερμοκρασία στη συνέχεια θα παρουσιάσει μικρή υποχώρηση, διατηρούμενη ωστόσο για αρκετές ημέρες σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών παρουσιάζει σε πίνακα που επισυνάπτεται, καύσωνες με μεγάλη διάρκεια που εκδηλώθηκαν την περίοδο 1981-2022, από τον πολύνεκρο καύσωνα του 1987 διάρκειας 12 ημερών, μέχρι τα δύο κύματα καύσωνα του 2021 που το κάθε ένα είχε διάρκεια 11 ημερών.

