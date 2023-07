Υγεία - Περιβάλλον

Σύβοτα: νεκρή 37χρονη από τα Τρίκαλα - Κατέρρευσε μέσα σε πισίνα

Η γυναικα κατέρρευσε ξαφνικά ενώ κολυμπούσε σε πισίνα.

Θλίψη επικρατεί στα Τρίκαλα μετά τον θάνατο μιας 37χρονης γυναικας, η οποία έχασε τη ζωή της στα Σύβοτα, όπου εργαζόταν για τους καλοκαιρινούς μήνες.

Σύμφωνα με το trikaladay.gr, η 37χρονη νοσηλευόταν στο Πανεπιστημακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου μεταφέρθηκε μετά από ανεύρυσμα εγκεφάλου που υπέστη την ώρα που κολυμπουσε σε πισίνα.

Η 37χρονη Κατερίνα ήταν ιδιαίτερα γνωστή και αγαπητή στην τοπική κοινωνία των Τρικάλων, καθώς εργάζονταν σε καταστήματα εστίασης της πόλης.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα Δευτέρα στις 11.30 π.μ., στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων.

