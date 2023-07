Κοινωνία

Πέθανε η Ίσμα Τουλάτου - Σε τρεις ημέρες θα γεννούσε

Θλίψη σκόρπισε ο αιφνίδιος θάνατος της εγκυμονούσας δημοσιογράφου.

Θλίψη σκόρπισε στον δημοσιογραφικό και όχι μόνο κόσμο ο ξαφνικός θάνατος της 49χρονης δημοσιογράφου Ίσμας Τουλάτου, η οποία, μάλιστα, σε τρεις ημέρες θα έφερνε στον κόσμο το παιδάκι της.

Η 49χρονη δημοσιογράφος, η οποία κάλυπτε το πολιτιστικό ρεπορτάζ, κατέρρρευσε στο σπίτι της υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Όσον αφορά το παιδί οι γιατροί προχώρησαν σε καισαρική και έδωσαν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή με το νεογέννητο να νοσηλεύεται πλέον στη μονάδα εντατικης νοσηλείας νεογνών του νοσοκομείου «Αλεξάνδρα».

Την είδηση του θανάτου της Ίσμας Τουλάτου γνωστοποίησε με ανάρτησή της η δημοσιογράφος Ελένη Σπανόπουλου στο facebook γράφοντας: «Δεν θέλω να το πιστέψω Ίσμα μου! Θα έδινες ζωή στο μωρό σου σε λίγες μέρες κι έφυγες σαν πουλάκι τόσο ξαφνικά και τόσο άδικα. Αντίο κορίτσι μας γλυκό κι ευγενικό. Η μεγάλη φυλή του πολιτιστικού ρεπορτάζ ορφάνεψε σήμερα. Ποσό λυπάμαι που δεν είδες ποτέ το παιδάκι σου κι ούτε αυτό εσένα, να χαμογελάς κρατώντας το. Άτυχη μανούλα εσύ κι υπέροχη γυναίκα. υποκλίνομαι στη δύναμη σου καρδούλα μου! Αντίο κορίτσι μου ! Αντίο αδόκητο και πικρό, πολύ πικρό».

