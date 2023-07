Κόσμος

Σρεμπρένιτσα: Αναγνωρίστηκαν δεκάδες θύματα της Σφαγής (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζονται οι αναγνωρίσεις θυμάτων από τη Σφαγή της Σρεμπρένιτσα, σχεδόν 30 χρόνια μετά τον πόλεμο.

-

Εκατοντάδες κόσμου έκαναν ουρές στο Σαράγιεβο για να υποβάλλουν τα σέβη τους στους νεκρούς της σφαγής της Σρεμπένιτσα, αφού λίγες μέρες πριν από την 28η επέτειο αναγνωρίστηκαν 30 ακόμα θύματα.

Το φορτηγό με τα οστά των θυμάτων ήταν καλυμμένο με τη σημαία της χώρας και σταμάτησε για λίγο μπροστά στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου πλήθη πέταξαν λουλούδια για τους νεκρούς που βρέθηκαν σε μαζικούς τάφους και αναγνωρίστηκαν μέσω DNA.

«Είναι τραγικό ότι εκατοντάδες θύματα δεν έχουν βρεθεί ακόμα και ότι κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν ακόμα αναγνωρίσει τη γενοκτονία», είπε μία γυναίκα από το σημείο.

Τα θύματα που αναγνωρίζονται κάθε χρόνο από τους μαζικούς τάφους που υπάρχουν σε διάφορα σημεία της Βοσνίας, θάβονται στο ειδικό νεκροταφείο έξω από την πόλη της Σρεμπρένιτσα, αφού πρώτα «περάσουν» από την αποθήκη του ΟΗΕ, ακριβώς απέναντι, εκεί που τους άφησαν οι κυανόκρανοι στο έλεος των σφαγέων τους.

Μέχρι στιγμής, έχουν ταφεί περισσότεροι από 6.600 άνθρωποι εκεί.

Παρολαυτά η σφαγή δεν έχει ακόμα νομικά αναγνωριστεί ως γενοκτονία.

Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά: Αστυνομικοί έσωσαν μωρό που το είχαν αφήσει σε αυτοκίνητο (εικόνες)

Ναυάγιο Ζακύνθου: “Μακάρι να μην ξανανοίξει ποτέ”

Κίνα: Φονική επίθεση σε νηπιαγωγείο