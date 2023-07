Οικονομία

Ο απατεώνας “κατ’επάγγελμα” – Θύματά του γυναίκες κι ένας άνδρας (εικόνες)

Ακόμα δύο περιπτώσεις απάτης διαπιστώθηκαν για τον προφυλακισμένο για εξαπάτηση «συντρόφων» του.

Αντιμέτωπος με δύο ακόμη περιπτώσεις απάτης φέρεται να βρίσκεται ο 28χρονος που είχε συλληφθεί τον περασμένο Μάιο, όταν δύο γυναίκες, με τις οποίες διατηρούσε ερωτική σχέση, τον κατήγγειλαν ότι τις εξαπάτησε, αποσπώντας με διάφορα προσχήματα πάνω από 150.000 ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. ο 28χρονος- ήδη προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού, κατηγορείται ότι εξαπάτησε και τρίτη γυναίκα, από την οποία πήρε 2.500 ευρώ (και αποπειράθηκε να αποσπάσει επιπλέον 6.000 ευρώ), ενώ φαίνεται να εμπλέκεται σε απάτη με θύμα 24χρονο, από τον οποίο απέσπασε τη μοτοσικλέτα του και στη συνέχεια τον απειλούσε ώστε να μην κινηθεί νομικά εναντίον του.

Οι νέες περιπτώσεις φερόμενης απάτης ήρθαν στο φως κατόπιν της συνεχιζόμενης έρευνας του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων Θεσσαλονίκης της ΕΛ.ΑΣ. και αφού η Εισαγγελία Πρωτοδικών έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία ταυτότητάς του και φωτογραφίες. Σύμφωνα με την εισαγγελική διάταξη (διάρκειας έως τον προσεχή Σεπτέμβριο).

Μετά τη σύλληψή του είχε απολογηθεί στην Ανακρίτρια Θεσσαλονίκης και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Οι δύο πρώτες καταγγελίες αφορούσαν ισάριθμες γυναίκες, με τις οποίες είχε συνάψει σχέση- από την πρώτη καταγγέλθηκε ότι απέσπασε μέσα σε έναν μήνα 83.000 ευρώ (και σε απόπειρα 53.000 ευρώ), ενώ από τη δεύτερη 69.000 ευρώ.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να κέρδιζε την εμπιστοσύνη των θυμάτων του και γνωρίζοντας ότι αυτές επιθυμούν να ξεκινήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα, ο 28χρονος παρουσιαζόταν ως δήθεν εύρωστος επιχειρηματίας προτείνοντας να συνεταιριστεί μαζί τους. Στη συνέχεια, όμως, με διάφορα προσχήματα, όπως δήθεν τακτοποίηση οικονομικών εκκρεμοτήτων, αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας συγγενικού του προσώπου και υποτιθέμενη προφυλάκισή του, ζητούσε και έπαιρνε χρήματα από τις ανυποψίαστες γυναίκες.

