Υγεία - Περιβάλλον

Πνιγμός: Οδηγίες του ΕΕΣ για ασφαλή κολύμβηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, ο πνιγμός στη θάλασσα, αποτελεί διεθνώς την πέμπτη συχνότερη αιτία θανάτου

-

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει έκκληση για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των πνιγμών στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στις ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι.

Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, ο πνιγμός στη θάλασσα, αποτελεί διεθνώς την πέμπτη συχνότερη αιτία θανάτου από ατύχημα μεταξύ όλων των ηλικιακών ομάδων και τη δεύτερη αιτία θανάτου από ατύχημα για τα παιδιά. Πρέπει να τονιστεί ιδιαιτέρως ότι πολλά από τα θύματα πνιγμού μπορούν να επιβιώσουν και να αναρρώσουν πλήρως με την έγκαιρη και σωστή αντιμετώπιση στα κρίσιμα πρώτα λεπτά που εκτυλίσσεται το περιστατικό.

Ο Τομέας Σαμαρειτών-Διασωστών & Ναυαγοσωστών του Ε.Ε.Σ. παρέχει τις παρακάτω οδηγίες προς τους γονείς που συνοδεύουν τα παιδιά τους στην θάλασσα.

Κολυμπάτε πάντα μαζί τους.

Τα μικρά παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες συσκευές επίπλευσης.

Όχι κολύμπι σε βαθιά νερά.

Όχι βουτιές.

Όχι κολύμπι εάν δεν περάσουν τουλάχιστον 3 ώρες από το γεύμα.

Ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να μάθουν κολύμπι όσο το δυνατόν νωρίτερα.

Μη μπαίνετε στην θάλασσα αν υπάρχουν μεγάλα κύματα ή ρεύματα.