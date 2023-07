Υγεία - Περιβάλλον

Κρήτη: Μάχη για 12χρονο που ανασύρθηκε από παραλία χωρίς τις αισθήσεις του

Ναυαγοσώστης διέσωσε το παιδί από τη θάλασσα. Δύσκολες ώρες για το αγόρι και τους γονείς του.

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου μεταφέρθηκε το 12χρονο αγόρι, που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από παραλία στη Γεωργιούπολη Χανίων, χθες Κυριακή 9 Ιουλίου.

Ο ανήλικος περνά κρίσιμες ώρες και παραμένει διασωληνωμένος και σε καταστολή στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ, όπου μεταφέρθηκε λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του.

Δίνει μάχη για την ζωή του, την ώρα που οι γονείς του περνούν δύσκολες στιγμές και παραμένουν στο πλευρό του, στο τριτοβάθμιο νοσοκομείο της Κρήτης. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται από τους γιατρούς βαρύτατη και όλοι προσεύχονται για ένα θαύμα.

Το αγοράκι Αλβανικής υπηκοότητας γύρω στη 1 το μεσημέρι της Κυριακής 9 Ιουλίου ανασύρθηκε από ναυαγοσώστη χωρίς τις αισθήσεις του από την θάλασσα στην παραλία της Γεωργιούπολης, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Αμέσως δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες των ναυαγοσωστών και των διασωστών του ΕΚΑΒ, που έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να το επαναφέρουν.

Με ασθενοφόρο διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, όπου οι γιατροί το διασωλήνωσαν και έκριναν ότι έπρεπε εσπευσμένα να μεταφερθεί στο ΠΑΓΝΗ, όπως και έγινε.

Το 12χρονο αγόρι εισήχθη στη ΜΕΘ Παίδων, όπου οι γιατροί καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να το βοηθήσουν, δεδομένης της ιδιαίτερα βαριάς κατάστασής του.

Πηγή: neakriti.gr

