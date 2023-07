Κόσμος

Ερντογάν: Ανοίξτε δρόμο στην Τουρκία για την ΕΕ και θα ανοίξουμε για τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκβιασμός Ερντογάν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ένταξη της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Άμεση η απάντηση από τις Βρυξέλλες.

-

Η Άγκυρα θα υποστηρίξει την ένταξη της Σουηδίας στο NATO αν οι Βρυξέλλες ξαναρχίσουν τις διαπραγματεύσεις ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

"Πρώτα ανοίξτε τον δρόμο για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά θα ανοίξουμε τον δρόμο στην Σουηδία", δήλωσε ο Ερντογάν παραμονή της έναρξης της ετήσιας συνόδου κορυφής του NATO στη Λιθουανία.

Μιλώντας ενόψει της αναχώρησής του για την σύνοδο κορυφής της συμμαχίας στο Βίλνιους, ο Ερντογάν πρόσθεσε ότι η ένταξη της Σουηδίας εξαρτάται από την εφαρμογή συμφωνίας που επετεύχθη το περσινό καλοκαίρι κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της συμμαχίας στη Μαδρίτη και πρόσθεσε ότι κανένας δεν θα πρέπει να περιμένει συμβιβασμούς από την Άγκυρα.

Ο Τούρκος πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι τερματισμός του πολέμου ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία θα διευκολύνει τη διαδικασία για ένταξη του Κιέβου στο NATO.

Η επικύρωση από την Άγκυρα της ένταξης της Σουηδίας στο NATO δεν συνδέεται με την πώληση από τις ΗΠΑ μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Μιλώντας ενόψει της αναχώρησής του για την σύνοδο κορυφής του NATO στο Βίλνιους, ο Τούρκος πρόεδρος σημείωσε ότι θα έχει περαιτέρω συνομιλίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για την αγορά από την Τουρκία μαχητικών αεροσκαφών F-16.

Σπίναντ: Διαφορετική διαδικασία η διεύρυνση της ΕΕ από την ένταξη στο ΝΑΤΟ

Η διεύρυνση του ΝΑΤΟ και η ένταξη νέων μελών σε αυτό είναι διαφορετική διαδικασία από αυτή της διεύρυνσης της ΕΕ, ανέφερε η αναπληρώτρια της Κομισιόν Ντάνα Σπίναντ ερωτηθείσα σχετικά με τις δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν για την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ και το μπλόκο της Άγκυρας στη Σουηδία για προσχώρηση στη βορειοατλαντική Συμμαχία.

Παράλληλα, επισήμανε ότι «η ΕΕ έχει μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία διεύρυνσης με πολύ πολύ ξεκάθαρο σύνολο βημάτων, τα οποία πρέπει να ακολουθήσουν όλες οι υποψήφιες χώρες, ακόμα και όσες εύχονται να γίνουν υποψήφιες χώρες».

Ειδήσεις σήμερα:

Τελωνείο Κήπων: πέθανε ο 57χρονος που παρασύρθηκε από ΙΧ μετά από καυγά

Ναυάγιο Ζακύνθου: “Μακάρι να μην ξανανοίξει ποτέ”

Κίνα: Φονική επίθεση σε νηπιαγωγείο