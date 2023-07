Υγεία - Περιβάλλον

Πρέβεζα: πέθανε σε καρότσα αγροτικού πηγαίνοντας στο Κέντρο Υγείας

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας σε καρότσα αγροτικού όπου κατέληξε.

Ακόμη ένα περιστατικό που ασθενοφόρο καθυστέρησε και ο ασθενής μεταφέρθηκε με αγροτικό στο Κέντρο Υγείας συνέβη στα Καναλάκια της Πρέβεζας.

Ένας 55χρονος στην περιοχή του Φαναρίου πέθανε σε καρότσα αγροτικού πηγαίνοντας στο νοσοκομείο, επειδή δεν υπήρχε ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του KanalakiNews.gr, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο χωριό Σταυροχώρι όπου ο άτυχος άνδρας καθώς οδηγούσε αισθάνθηκε αδιαθεσία, έκανε άκρη το αυτοκίνητο του και έχασε τις αισθήσεις του.

Αμέσως κάτοικος της περιοχής κάλεσε ασθενοφόρο, το οποίο ωστόσο καθυστέρησε.

Ο 55χρονος τελικά μεταφέρθηκε με αγροτικό στο Κέντρο υγείας Καναλακίου με τους διασώστες και τους Γιατρούς να προσπάθησαν για αρκετή ώρα να επαναφέρουν τον άνδρα στη ζωή χωρίς ωστόσο να το καταφέρουν.

