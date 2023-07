Καιρός

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας την Τρίτη

Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας από την Τρίτη. Σε ποιες περιοχές θα φτάσει τους 38 βαθμούς.

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά αναμένεται την Τρίτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6 και στα νότια τμήματά του τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φθάσει στα βόρεια και στη νησιωτική χώρα τους 34 με 35 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 36 και τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητών διευθύνσεων 3 με 4 και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες στα θαλάσσια-παραθαλάσσια νοτιοδυτικών διευθύνσεων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητών διευθύνσεων 3 με 4 και τις μεσημβρινές ώρες δυτικοί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 και στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητών διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, στα ανατολικά και νότια της Κρήτης τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 και στη Κρήτη έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα νότια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Για την Τετάρτη ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στο Ιόνιο έως 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν κυρίως στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φθάσει:

α. στα βόρεια ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

β. στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και στο εσωτερικό της Στερεάς και της Θεσσαλίας τους 40 βαθμούς Κελσίου.

γ. στη νησιωτική χώρα τους 32 με 33 και στα νησιά του Ιονίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 35 βαθμούς Κελσίου.

