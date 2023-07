Παράξενα

Κακοποίηση ζώων - Πρέβεζα: Βασανιστήρια και αργός θάνατος για σκύλο

Φρικτό τέλος είχε ένα αδέσποτο σκυλί. Το έδεσε στο ποδήλατο, το έσερνε και το άτυχο ζώο κατέληξε.

Αποτροπιασμό προκαλεί μια ακόμη σοκαριστική περίπτωση κακοποίηση ζώου, αυτή τη φορά στην Πρέβεζα.

Αδέσποτος σκύλος ξεψύχησε μετά τα όσα πέρασε δεμένος σε ποδήλατο. Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, ο δράστης έσερνε το ζώο και όταν κάποια στιγμή αναγκάστηκε να σταματήσει ήταν αργά για το τετράποδο. Η σύλληψη του νεαρού αλλοδαπού για τα όσα έκανε θα τον φέρει σύντομα ενώπιον των πράξεών του.

Ο δράστης συνελήφθη το απόγευμα της Κυριακής 9 Ιουλίου του 2023 από αστυνομικούς του Τμήματος Ζηρού και σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων.

Πιο συγκεκριμένα, μετά από καταγγελία, ο κατηγορούμενος διαπιστώθηκε να τραβά με ποδήλατο, έναν αδέσποτο σκύλο τον οποίο είχε δέσει σε αυτό. Σύμφωνα με το ipeirotika.gr, λίγη ώρα αργότερα και ενώ στο σημείο είχε κληθεί και αρμόδια δημοτική υπηρεσία για την περισυλλογή και φροντίδα του ζώου, ο άτυχος σκύλος κατέληξε.

Από το Αστυνομικό Τμήμα Ζηρού, που ενήργησε την προανάκριση, παραγγέλθηκε κτηνιατρική εξέταση του ζώου και επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Άρτας.

Πηγή: ipeirotika.gr