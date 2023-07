Οικονομία

Θερινές εκπτώσεις - Σκρέκας: Έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον από την πρώτη ημέρα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κ. Κ. Σκρέκας, συζήτησε με εμπόρους, εργαζόμενους και καταναλωτές για την κίνηση στην αγορά τόσο στην πρώτη ημέρα των εκπτώσεων όσο και καθ’ όλο το 2023

-







Ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Κώστας Σκρέκας, επισκέφτηκε σήμερα, Δευτέρα 10 Ιουλίου, πρώτη μέρα των θερινών εκπτώσεων, εμπορικά καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας.

Ο κ. Κ. Σκρέκας, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή, κ. Σωτήρη Αναγνωστόπουλο και τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Σταύρο Καφούνη, συζήτησε με εμπόρους, εργαζόμενους και καταναλωτές για την κίνηση στην αγορά τόσο στην πρώτη ημέρα των εκπτώσεων όσο και καθ’ όλο το 2023 καθώς και γενικότερα θέματα που αφορούν στην αγορά.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Πρώτη μέρα των θερινών εκπτώσεων σήμερα, επισκεφθήκαμε την αγορά όπου συζητήσαμε με εμπόρους, εργαζόμενους και καταναλωτές και διαπιστώσαμε υπερεπάρκεια προϊόντων, μεγάλες εκπτώσεις, πολύ καλές τιμές και έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον. Τα πρώτα δείγματα είναι θετικά και φαίνεται ότι το πρώτο εξάμηνο του έτους, σύμφωνα με αυτά τα οποία μας είπαν οι καταστηματάρχες στο κέντρο της Αθήνας, έχει πάει καλύτερα από το αντίστοιχο περσινό πρώτο εξάμηνο. Εμείς, ως αρμόδιο Υπουργείο, διασφαλίζουμε με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς ότι θα υπάρχουν δίκαιες εκπτώσεις για τους καταναλωτές. Θέλουμε να αποτρέψουμε φαινόμενα των παραπλανητικών εκπτώσεων και θέλω να διαβεβαιώσω τους καταναλωτές ότι ο κρατικός μηχανισμός θα κάνει ό,τι χρειάζεται για την προστασία τους από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Το προηγούμενο διάστημα, με έναν νέο μηχανισμό, έχουμε συλλέξει ως Υπουργείο τιμές προϊόντων από εκατοντάδες καταστήματα και αλυσίδες καταστημάτων. Αυτές οι τιμές θα συγκριθούν με τις τιμές στα καταστήματα από σήμερα και μετά και στις περιπτώσεις που θα διαπιστωθεί ότι υπάρχουν πλασματικές ή εικονικές εκπτώσεις, θα επιβληθούν πολύ αυστηρά πρόστιμα. Συνεπώς, οι έλεγχοι στην αγορά, πέρα από τα επιτόπια κλιμάκια των ελεγκτών, γίνονται και με ηλεκτρονικά μέσα κι έτσι αναπτύσσουμε ένα πλήρες σύστημα ελέγχων».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Σταύρος Καφούνης, δήλωσε: «Ευελπιστώ ότι με γόνιμο διάλογο θα πραγματοποιηθούν ταχύτατα οι γενναίες μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα επιλύσουν πάγια προβλήματα και θα επιτρέψουν στο εμπόριο και στην πραγματική οικονομία να αναπτυχθούν με ισχυρούς ρυθμούς. Η εκπτωτική περίοδος δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες για επιχειρήσεις αλλά και καταναλωτές και εύχομαι να φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα για τους εμπόρους όλης της χώρας».

Ειδήσεις σήμερα:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα: Ο Τεντόγλου “πέταξε” για τους Ολυμπιακούς στο Παρίσι

Χανιά: Αστυνομικοί έσωσαν μωρό που το είχαν αφήσει σε αυτοκίνητο (εικόνες)

Ιταλία: Φωτιά σε λεωφορείο που βρισκόταν μέσα σε σήραγγα (εικόνες)