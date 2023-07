Κοινωνία

Νέες ταυτότητες: Πότε κάνουν... πρεμιέρα - Τι κόστος θα έχουν

Τι δήλωσε ο Νότης Μηταράκης για τις νέες ταυτότητες που αναμένονται να εκδοθούν τους επόμενους μήνες

Πολύ σύντομα θα είναι διαθέσιμες οι νέες ταυτότητες, σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νότης Μηταράκης.

Οι νέες ταυτότητες σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας θα εκδίδονται από τα μέσα Σεπτεμβρίου, για όσους τις βγάζουν τώρα, είπε μιλώντας στην ΕΡΤ, ο υπουργός. «Στόχος μας είναι να τις παρουσιάσουμε στο ευρύ κοινό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αρχές Σεπτεμβρίου» ενημέρωσε και την επομένη θα αρχίσει η έκδοσή τους.

Για τις παλαιές ταυτότητες ανέφερε πως «έχουν διάρκεια 10 χρόνια και ως ταξιδιωτικό έγγραφο. Πλέον αυτό θα φαίνεται και επίσημα πάνω στην ταυτότητα. Τα διαβατήρια είχαν ισχύ πέντε χρόνια, αλλά πέρυσι το αλλάξαμε. Η λογική θα είναι στο μέλλον με μια κοινή αίτηση να επανεκδίδεις ταυτότητα και διαβατήριο ανά 10 χρόνια από τα ίδια συστήματα.



«Δεν υπάρχει πρόθεση να αλλάξει το κόστος έκδοσης της νέας ταυτότητας, ούτε το κόστος διαβατηρίου» σημείωσε ακόμη ο κ. Μηταράκης.

