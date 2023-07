Πολιτική

Συνάντηση Μηταράκη με τον Τούρκο πρέσβη: Προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία των δύο χωρών

Τι τόνισε ο κ. Μηταράκης κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νότης Μηταράκης, υποδέχθηκε σήμερα στο γραφείο του τον πρέσβη της Τουρκίας στην Αθήνα, Τσαγατάι Ερτσιγιές.

«Προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία των δυο χωρών που έχουν νέες κυβερνήσεις υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα ενός θετικού και εποικοδομητικού κλίματος προς όφελος των δύο λαών» τόνισε ο κ. Μηταράκης κατά την διάρκεια της συνάντησης.

