Εγκληματικότητα - ΕΛΑΣ: 2000 συλλήψεις σε επτά ημέρες

Πού πραγματοποιήθηκαν οι επιχειρήσεις και τι εντοπίστηκε σύμφωνα με το αρχηγείο της ΕΛΑΣ.

Σε 1.978 ανήλθαν οι συλλήψεις που πραγματοποίησε η ΕΛΑΣ σε ειδικές δράσεις της, σε όλη την χώρα, από 3 έως 10 Ιουλίου 2023, για την αποτροπή και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του αρχηγείου της ΕΛΑΣ, ελέγχθηκαν συνολικά 115.924 οχήματα οχήματα και 156.605 άτομα, ενώ πραγματοποιήθηκαν: 1.978 συλλήψεις για διάφορα αδικήματα, 6.695 προσαγωγές, 14 κατασχέσεις και 936 ακινητοποιήσεις οχημάτων, 30.906 παραβάσεις Κ.Ο.Κ. και 16 παραβάσεις αντικαπνιστικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ , ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε σε περιοχές της Δυτικής Αττικής, του ιστορικού κέντρου των Αθηνών, του Βραχατίου Κορινθίας, της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας, όπου το τριήμερο από 7 έως 9 Ιουλίου 2023 πραγματοποιήθηκαν τακτικές και έκτακτες επιχειρησιακές δράσεις.

Πιο αναλυτικά, στη Δυτική Αττική και συγκεκριμένα σε Αχαρνές, Ζεφύρι και Αγία Βαρβάρα:

πραγματοποιήθηκαν 1539έλεγχοι ατόμων,

προσήχθησαν 659 άτομα,

συνελήφθησαν 20 άτομα, μεταξύ των οποίων οι 7 για ναρκωτικά, 2 για ληστεία, 2 για κλοπή και 2 για παραβάσεις του νέου οικοδομικού κανονισμού, ενώ

βεβαιώθηκαν 38 παραβάσεις Κ.Ο.Κ.

Παράλληλα, σε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή των Κάτω Πατησίων Αττικής, ελέγχθησαν 139 άτομα, πραγματοποιήθηκαν 9 προσαγωγές καθώς και 7 συλλήψεις για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Επίσης, από την Υποδιεύθυνση Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας κατά την οποία:

ελέχθησαν 1256 άτομα,

προσήχθησαν 219 άτομα και

συνελήφθησαν 20 άτομα μεταξύ των οποίων 7 για ναρκωτικά,8 για παρεμπόριο, 2 για κλοπή, 1 φυγόποινος, 1 για καταδικαστικές αποφάσεις και 1 για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Παρόμοιες δράσεις έλαβαν χώρα και στο Βραχάτι Κορινθίας, όπου πραγματοποιήθηκαν 130 έλεγχοι ατόμων, προσήχθησαν 11 άτομα και συνελήφθη 1 άτομο.

