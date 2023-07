Γαλλία: Εξαφάνιση παιδιού 2,5 ετών - Μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό του

Το αγοράκι εξαφανίστηκε από ένα χωριό μεταξύ των περιοχών Γκρενόμπλ και Νίκαιας ενώ βρισκόταν στο κήπο του σπιτιού

Συναγερμός έχει σημάνει στις γαλλικές Αρχές για την εξαφάνιση ενός 2,5 ετών αγοριού, το οποίο αγνοείται από το περασμένο Σάββατο. Το αγοράκι εξαφανίστηκε από το χωριό Λε Βερνέτ, που βρισκεται μεταξύ των περιοχών Γκρενόμπλ και Νίκαιας, όπως μεταδίδει ο Guardian.

«Η οικογένεια ετοιμαζόταν να φύγει από το σπίτι για να πάει μια εκδρομή, και εκμεταλλεύτηκε αυτή τη φευγαλέα στιγμή απροσεξίας για να φύγει», δήλωσε ο Φρανσουά Μπαλίκ, δήμαρχος του χωριού, στη γαλλική τηλεόραση.

Οι παππούδες του αντιλήφθηκαν ότι δεν ήταν πια εκεί, όταν πήγαν να τον βάλουν στο αυτοκίνητο για να φύγουν. Παράλληλα, ο παππούς του αναφέρει ότι για την ηλικία του, είναι ιδιαίτερα καλός περιπατητής, και πως δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι είχε απαχθεί.

