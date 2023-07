Κοινωνία

Τέμπη: Νέα προθεσμία έλαβε ο ένας από τους πέντε Διευθυντές του ΟΣΕ

Πότε αναμένεται να απολογηθεί.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Νέα προθεσμία ζήτησε και έλαβε ο ένας από τους πέντε Διευθυντές του ΟΣΕ που κατηγορούνται σχετικά με το δυστύχημα στα Τέμπη.

Πρόκειται για τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Συντήρησης Η/Μ Συστημάτων και Ηλεκτροκίνησης του ΟΣΕ από το 2021 έως σήμερα, ο οποίος πέρασε το μεσημέρι το κατώφλι του Εφέτη Ανακριτή Λάρισας.

Αναμένεται να απολογηθεί πλέον στις 18 Ιουλίου.

Κατηγορείται όπως και οι υπόλοιποι τέσσερις μεταξύ άλλων για τη δια παραλείψεως κατ’ εξακολούθηση διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών, δια παραλείψεως ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή.

Για τις ίδιες κατηγορίες βρίσκονται προσωρινά στη φυλακή ο σταθμάρχης που είχε βάρδια το μοιραίο βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου και ο επιθεωρητής του ΟΣΕ που έβγαζε τις βάρδιες.

