Life

Τηλεθέαση - “Το Πρωινό”: Στην κορυφή και τη φετινή σεζόν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σταθερή αξία και πρώτο στην προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού ήταν για τη σεζόν 2022-2023 το «Πρωινό».

-

Σταθερή αξία και πρώτο στην προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού ήταν για τη σεζόν 2022-2023 το «Πρωινό».

Η εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα ήταν η πρώτη επιλογή των τηλεθεατών για την ψυχαγωγία και την ενημέρωσή τους, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 17,2%, στο σύνολο κοινού αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό κατά 2,7 μονάδες.

Με ενδιαφέροντα θέματα, αποκλειστικά ρεπορτάζ και συναντήσεις με αγαπημένα πρόσωπα, το «Πρωινό» σημείωσε, καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, υψηλές «πτήσεις» τόσο στις γυναίκες, όσο και στους άνδρες, ενώ το παρακολούθησαν κατά μέσο 886.161 τηλεθεατές, έστω και για 1’, στο σύνολο κοινού

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: Τρένο συγκρούστηκε με μηχανή (εικόνες)

Καβγάς σε παραλία για μία... ξαπλώστρα

Φωτιά στην Κεφαλονιά - Σηκώθηκαν αεροσκάφη