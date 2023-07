Κόσμος

Μενέντεζ κατά Ερντογάν: Δεν μπορούμε να έχουμε βέτο από καμία χώρα για θέματα ασφαλείας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς σχολίασε το βέτο της Τουρκίας στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

-

Του Θανάση Κ. Τσίτσα

"Δεν μπορούμε να έχουμε βέτο από καμία χώρα σε αποφάσεις που αφορούν το πλαίσιο ασφάλειας", τόνισε με νόημα από το βήμα του Economist στη Νέα Υόρκη ο Γερουσιαστής και Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, ΗΠΑ Ρόμπερτ Μενέντεζ.



Ο ίδιος εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Σουηδία πληροί όλα τα κριτήρια και τις αξίες για την ένταξη στο ΝΑΤΟ. "Ο Ερντογάν χρησιμοποιεί την ευκαιρία για να ασκήσει πιέσεις, όμως νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας η Σουηδία θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ", σχολίασε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Ευρύτερα, στηλίτευσε τις "απειλές της Τουρκίας" σε χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ όπως η Ελλάδα και η Κύπρος, καλώντας μάλιστα σε επαγρύπνηση καθώς "ο Ερντογάν μπορεί να αλλάζει στάση ανά πάσα στιγμή". Εξέφρασε δε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι " η Ελλάδα ετοιμάζεται να γίνει ο επόμενος αποδέκτης των F-35".

Ο κ. Μενέντεζ έκανε λόγο για περιορισμό ελευθεριών στην Τουρκία και αναφέρθηκε στην τουρκική οικονομία τονίζοντας ότι αντιμετωπίζει "αχρείαστα προβλήματα" λόγω της ανορθόδοξης νομισματικής πολιτικής του Ερντογάν.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τη στρατιωτική συμμαχία ΗΠΑ - Ελλάδας ζωτική για την αποτροπή της Ρωσίας στην περιοχή της ΝΑ Μεσογείου. Επιπλέον, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η υπεράσπιση της Ουκρανίας απέναντι στην εισβολή της Ρωσίας διαφυλάσσει την έννοια του διεθνούς δικαίου και έτσι είναι προς το παγκόσμιο συμφέρον.

Ειδήσεις σήμερα:

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα: Ο Τεντόγλου “πέταξε” για τους Ολυμπιακούς στο Παρίσι

Χανιά: Αστυνομικοί έσωσαν μωρό που το είχαν αφήσει σε αυτοκίνητο (εικόνες)

Ιταλία: Φωτιά σε λεωφορείο που βρισκόταν μέσα σε σήραγγα (εικόνες)