Πέθανε ο Χρήστος Αυγερινός

Θλίψη στο ελληνικό πεντάγραμμο. Έφυγε από τη ζωή ο Χρήστος Αυγερινός. Το τραγούδι που τον καθιέρωσε...

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 70 ετών, ο λαϊκός τραγουδιστής Χρήστος Αυγερινός.

Ο Χρήστος Αυγερινός έγινε ιδιαίτερα γνωστός τη δεκαετία του ’80 και του ’90 και ήταν ο ερμηνευτής του θρυλικού άσματος «Για τα μάτια του κόσμου» νοσηλευόταν τον τελευταίο μήνα με κορονοϊό στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης.

Την δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή του στο Facebook ο ηθοποιός Πάνος Σουπιάδης.

Η ανάρτηση

«Έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος Λαρισαίος τραγουδιστής Χρήστος Αυγερινός σε ηλικία 70 ετών. Νοσηλευόταν στο ΑΧΕΠΑ. Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του. Η εξόδιος ακολουθία του θα γίνει αύριο Τρίτη 11/7 στον Ιερό Ναό Παναγίας Λαοδηγήτριας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης».\

Ποιος ήταν

Ο Χρήστος Αυγερινός (πραγματικό όνομα: Χρήστος Ντάπος) γεννήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 1953 στη Λάρισα. Με το όνομα «Αυγερινός» έκανε εμφανίσεις σε κοσμικά κέντρα της πόλης μας και όχι μόνο, τραγουδώντας τα σουξέ της εποχής παίζοντας συγχρόνως σαξόφωνο.

Μετά τη στρατιωτική του θητεία, όπου υπηρέτησε στην στρατιωτική μουσική της Κοζάνης, επέστρεψε στη Λάρισα όπου συνέχισε τις σπουδές του στο Δ.Ω.Λ παίρνοντας τα πτυχία της αρμονίας, ωδικής, ενοργάνωσης φιλαρμονικής και διεύθυνσης. Το όνειρο του ήταν να δημιουργήσει μπάντα στην ιδιαίτερη του πατρίδα.

Το πρώτο του τραγούδι ήταν «Είναι σε δίλλημα», αλλά το μεγάλο του σουξέ το έκανε στις αρχές του ΄90 με το τραγούδι «Για τα μάτια του κόσμου».

Άλλες επιτυχίες του είναι «Πάρε το μηδέν ξανά», «Κάτι τέτοιες ιστορίες», « Στο αντίθετο ρεύμα», «Οι μεγάλοι έρωτες» και άλλα. Τραγούδησε σε μεγάλες αθηναϊκές πίστες με μεγάλους καλλιτέχνες, αλλά και στο εξωτερικό, στην ομογένεια της Αμερικής, στην Κύπρο, Γερμανία και σε πολλές πόλεις της Ελλάδας.