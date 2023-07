Πολιτική

Φάμελλος: Ο πλουραλισμός δεν είναι κακός - Οι υποψηφιότητες να συνδεθούν με πολιτικές προτάσεις

«Μετά το σοκ της αποχώρησης Τσίπρα, γρήγορα ο ΣΥΡΙΖΑ ολοκλήρωσε τις διαδικασίες που θα οδηγήσουν σε προτάσεις για την ηγεσία», τόνισε ο μεταβατικός πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

«Το κρίσιμο πολιτικό ζήτημα είναι να μην έχουμε μόνο επιλογή προσώπου για την ηγεσία, αλλά ένα δυνατό κόμμα γειωμένο στη κοινωνία και μία συνολική πολιτική πρόταση και παράλληλα να κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές και να διορθώσουμε λάθη και παραλείψεις», ανέφερε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος σε συνέντευξή του αναφερόμενος στις διαδικασίες που έχουν ανοίξει στο κόμμα μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα.

Σε σχέση με τον αριθμό των υποψηφιοτήτων που ενδεχομένως υπάρξουν ανέφερε ότι ο «αν και στο παρελθόν είχε υπάρξει μόνο μία υποψηφιότητα του Αλέξης Τσίπρα, εντούτοις ο πλουραλισμός δεν είναι κακός, ωστόσο το σημαντικό είναι να συνδέσουμε τις υποψηφιότητες με τις προτάσεις με την επόμενη ημέρα του ΣΥΡΙΖΑ.

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα για την εκλογή αρχηγού και την διεξαγωγή του Συνεδρίου ο κ. Φάμελλος είπε ότι «Θα αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή που θα συνέλθει το Σαββατοκύριακο». Σημείωσε ακόμη ότι «Μετά το σοκ της αποχώρησης Τσίπρα, γρήγορα ο ΣΥΡΙΖΑ ολοκλήρωσε τις διαδικασίες που θα οδηγήσουν σε προτάσεις για την ηγεσία. Η Κεντρική Επιτροπή θα αποφασίσει το χρονοδιάγραμμα για τις υποψηφιότητες. Αυτό που απαιτείται και το επιδεικνύουν όλοι είναι σοβαρότητα και σεμνότητα. Πρέπει να σεβαστούμε την αγωνία του κόσμου και το διακύβευμα της εκλογής» είπε στον ALPHA

Ο κ. Φάμελλος απέφυγε να αποκλείσει το ενδεχόμενο να είναι ο ίδιος υποψήφιος. Στην σχετική ερώτηση απάντησε: «Και εγώ και το προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αναλάβαμε ένα δύσκολο έργο να εκπροσωπήσουμε το κόμμα στις Προγραμματικές Δηλώσεις και να πάρουμε αποφάσεις για την κοινοβουλευτική λειτουργία. Θέλω να σεβαστώ την εντολή αυτή και να μην την εμπλέξω με προσωπική επιδίωξη. Δεν εμπλέκω τον ρόλο μου με προσωπικές επιδιώξεις».

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα είπε: «Ο Αλέξης Τσίπρας είναι σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο για την Ελλάδα, δεν πρέπει να πάει χαμένο, επιπλέον απόδειξη είναι και ο τρόπος που αποχώρησε για να ανοίξει ο δρόμος στον ΣΥΡΙΖΑ. Όσο για τον ρόλο του ο ίδιος θα επιλέξει. Δεν θα φύγει από αυτό τον αγώνα. Εμείς συμμετέχουμε για ιδέες και όχι για καρέκλες. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί να μην έχει πολιτικές απόψεις. Μπορεί να μην έχει καθημερινή παρουσία αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να αποστρατευθεί σε αυτή την ηλικία».

Σε ερώτηση για τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ο κ. Φάμελλος απάντησε: «Για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι σωστό να έχουμε κομματικούς υποψηφίους. Βεβαίως θα υποστηρίξουμε υποψηφίους σε κάποιες μεγάλες πόλεις και κάποια αυτοδιοικητικά σχήματα. Το θέμα είναι όμως αν θα έχουμε αυτοδιοίκηση». Ανοικτό άφησε και το θέμα της πρότασης στον δήμο της Αθήνας και τι θα γίνει με την υποψηφιότητα του μπασκετμπολίστα Νίκου Παππά. «Δεν γνωρίζω να υπάρχει εξέλιξη στην συζήτηση για τον Νίκο Παππά, συζητάμε και νέες προτάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφέρθηκε στην συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν λέγοντας: «Είναι κρίσιμη συνάντηση την παρακολουθούμε με προσοχή, είδαμε με ανησυχία τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Μπάιντεν. Η λύση για τα ζητήματα δεν είναι ένα κυνήγι εξοπλισμών στην γειτονιά μας. Πρέπει να υπάρχουν ξεκάθαροι κανόνες. Η Τουρκία να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με σύνεση χωρίς εντάσεις. Τι θα ζητάγαμε; Να υπάρχει δέσμευση από την Τουρκία για ύφεση χωρίς εντάσεις».

Κλείνοντας ο κ. Φάμελλος υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επιστρέψει με τρία βασικά στοιχεία, την αντιπολίτευση προς όφελος της κοινωνίας, τον σχεδιασμό μίας συνολικής πρότασης για την επόμενη ημέρα και έγνοια και ενδιαφέρον για τα ζητήματα της κοινωνίας και του κράτους δικαίου.

