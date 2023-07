Κοινωνία

Άγιος Παντελεήμονας: Θρίλερ με νεκρό μέσα σε σπίτι

Τι ερευνούν οι αρχές για το περιστατικό

Του Μανώλη Ασαριώτη

Νεκρό άτομο βρέθηκε εντός οικίας απογευματινές ώρες στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Διεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών. Ο 47χρονος άνδρας φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, μάλλον μαχαίρι.

Για την ώρα δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό.

