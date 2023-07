Κόσμος

Ρωσία: Ενοπλος δολοφόνησε διοικητή υποβρυχίου

Νεκρός ο αναπληρωτής του γραφείου επιστράτευσης στο Κρασνοντάρ. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

Ο αναπληρωτής του γραφείου επιστράτευσης στην πόλη Κρασνοντάρ, που ήταν και διοικητής ενός υποβρυχίου του στόλου της Μαύρης Θάλασσας, δολοφονήθηκε σήμερα, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο Στανισλάβ Ρζίτσκι σκοτώθηκε από έναν ένοπλο. Για την υπόθεση διενεργείται ποινική έρευνα.

Ο Ρζίτσκι ήταν διοικητής του υποβρυχίου Krasnodar, που πήρε το όνομά του από την πόλη. Δεν έχει αποσαφηνιστεί ωστόσο αν παρέμενε μέχρι και σήμερα διοικητής του υποβρυχίου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, το Krasnodar είναι ένα ντιζελοκίνητο-ηλεκτροκίνητο υποβρύχιο του στόλου της Μαύρης Θάλασσας, σχεδιασμένο για να αντιμετωπίζει πλοία επιφανείας και υποβρύχια, να κάνει ναρκοθέτηση και αναγνωριστικές επιχειρήσεις.

