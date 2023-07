Οικονομία

Σήμερα το οικονομικό νομοσχέδιο: Market pass, youth pass και μείωση ΕΝΦΙΑ

Προς διαβούλευση δίνεται σήμερα το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών. Όλα τα μέτρα που προβλέπει.

-

Ανακοινώνεται σήμερα το μεσημέρι και δίνεται προς διαβούλευση το οικονομικό νομοσχέδιο από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο και αναμένεται να ψηφιστεί πριν το κλείσιμο της Βουλής για τις θερινές διακοπές.

Οι σχετικές ανακοινώσεις για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, θα γίνουν στις 13:00 από τον υπουργό Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη και θα περιλαμβάνουν το σύνολο των προεκλογικών δεσμεύσεων της Ν.Δ.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο νομοσχέδιο θα περιλαμβάνονται μέτρα που θα ξεκινούν με το Market Pass από τον επόμενο μήνα και θα συνεχίζεται έναν μήνα μετά το Youth Pass για όσους συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Παράλληλα στο πακέτο θα περιλαμβάνεται ο διπλασιασμός του ποσού το «Σπίτι μου», η ανάσα στους συνταξιούχους που συνεχίζουν να εργάζονται και θα δουν άμεσα τις συντάξιμες αποδοχές τους να αυξάνονται κατά το ισόποσο του 30% που σήμερα χάνουν επειδή δουλεύουν έστω και μία ημέρα.

Ενδεικτικά τα κυριότερα μέτρα που θα περιλαμβάνονται είναι:

Market Pass: Επέκταση του μέτρου για τρεις ακόμη μήνες (Αύγουστος, Σεπτέμβριος και Οκτώβριος) με στόχο να περιοριστούν οι αρνητικές συνέπειες από την συνέχιση της ακρίβειας.

Youth Pass : Τον Σεπτέμβριο θα χορηγηθεί για πρώτη φορά το youth pass σε όσους συμπληρώνουν φέτος τα 18 τους χρόνια. Θα πιστωθεί στο ψηφιακό τους πορτοφόλι ή στον τραπεζικό τους λογαριασμό επίδομα 150 ευρώ.

: Τον Σεπτέμβριο θα χορηγηθεί για πρώτη φορά το youth pass σε όσους συμπληρώνουν φέτος τα 18 τους χρόνια. Θα πιστωθεί στο ψηφιακό τους πορτοφόλι ή στον τραπεζικό τους λογαριασμό επίδομα 150 ευρώ. Αύξηση αφορολογήτου: Η αύξηση αφορολογήτου ορίου κατά 1.000 ευρώ για μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες με παιδιά θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Πέναλτι στις συντάξεις: Αναμένεται άμεσα η κατάργηση του «πέναλτι» αφαίρεσης του 30% των συντάξιμων αποδοχών για εργαζόμενους συνταξιούχους και η αντικατάστασή της από κλιμακωτή εισφορά επί των αποδοχών εργασίας.

Αυξήσεις μισθών στο δημόσιο : Καθιέρωση νέου μισθολογίου δημοσίων υπαλλήλων με ουσιαστικές αυξήσεις σε οικογενειακά επιδόματα και επιδόματα θέσης ευθύνης αλλά και τον εισαγωγικό μισθό δημοσίου υπαλλήλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης να αυξάνεται από τα 780 ευρώ σήμερα σε περίπου 840 ευρώ.

: Καθιέρωση νέου μισθολογίου δημοσίων υπαλλήλων με ουσιαστικές αυξήσεις σε οικογενειακά επιδόματα και επιδόματα θέσης ευθύνης αλλά και τον εισαγωγικό μισθό δημοσίου υπαλλήλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης να αυξάνεται από τα 780 ευρώ σήμερα σε περίπου 840 ευρώ. Μείωση ΕΝΦΙΑ: Μειώνεται κατά 10% το 2024 για όσους έχουν ασφαλίσει ή θα ασφαλίσουν έως το τέλος του έτους τα σπίτια τους.