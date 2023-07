Κόσμος

Μενέντεζ για F- 16: Συνομιλίες με την Τουρκία για την πώλησή τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Δημοκρατικός Γερουσιαστής τόνισε ότι καταγράφεται "κάμψη στην επιθετικότητα της Τουρκίας". Οι αποφάσεις του.

-

Ο πρόεδρος της επιτροπής διεθνών σχέσεων της αμερικανικής Γερουσίας, ο Δημοκρατικός Μπομπ Μενέντεζ, δήλωσε χθες Δευτέρα πως καταγράφεται προσωρινή «κάμψη» της «επιθετικότητας» της Τουρκίας «έναντι των γειτόνων της», προσθέτοντας ότι διεξάγει συνομιλίες με την κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν όσον αφορά τη στάση του ως προς τη δυνητική πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Άγκυρα.

Ο κ. Μενέντεζ τόνισε σε δηλώσεις του στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς πως καθώς συνεχίζει να διατηρεί τις ανησυχίες του για την Τουρκία, θα αποφασίσει την επόμενη εβδομάδα αν θα άρει τις επιφυλάξεις του όσον αφορά την πώληση.

Έκανε τη δήλωση αυτή την ημέρα που ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συμφώνησε να προωθήσει στο τουρκικό κοινοβούλιο την επικύρωση του πρωτοκόλλου για την ένταξη της Σουηδίας στο NATO.

Ερωτηθείς αν η συγκεκριμένη εξέλιξη, που η Ουάσιγκτον θεωρεί μείζονα πρόοδο, θα τον ωθήσει να άρει τις επιφυλάξεις του για την πώληση των μαχητικών, ο κ. Μενέντεζ απάντησε: «διεξάγουμε συνομιλίες με την κυβέρνηση». Πρόσθεσε ότι «αν (η κυβέρνηση Μπάιντεν) μπορέσει να βρει τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλιστεί ότι η επιθετικότητα της Τουρκίας έναντι των γειτόνων της θα τερματιστεί, και καταγράφεται κάμψη της τους τελευταίους μήνες, θα είναι σπουδαίο, όμως αυτό θα πρέπει να γίνει μόνιμη πραγματικότητα».

Ακόμη, ο γερουσιαστής Μενέντεζ είπε πως θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να «ενισχυθεί η ασφάλεια της Ελλάδας» και να εξασφαλιστούν «διαβεβαιώσεις όσον αφορά μελλοντικές ενέργειες».

Ερωτηθείς πότε θα αποφασίσει ποια στάση θα τηρήσει ως προς την πώληση των F-16 στην Τουρκία, ο κ. Μενέντεζ απάντησε ότι «πιθανόν» θα το κάνει, αν αυτό είναι «εφικτό», μέσα «στην επόμενη εβδομάδα».

Ειδήσεις σήμερα:

Rapid test δωρεάν την Τρίτη σε 191 σημεία

Σήμερα το οικονομικό νομοσχέδιο: Market pass, youth pass και μείωση ΕΝΦΙΑ

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας την Τρίτη