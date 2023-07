Υγεία - Περιβάλλον

Καύσωνας - Παγώνη: “οδηγίες επιβίωσης” στις υψηλές θερμοκρασίες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι πρέπει να προσέχουμε κατά τις ημέρες του καύσωνα. Συμβουλές από την Ματίνα Παγώνη.

-

Εν αναμονή του πρώτου μεγάλου καύσωνα του καλοκαιριού, τον "Cleon", η Ματίνα Παγώνη, έδωσε συμβουλές για το τι πρέπει να προσέχουμε στους τηλεθεατές μέσα από την εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί" του ΑΝΤ1.

Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ μίλησε μεταξύ άλλων για το τι πρέπει να προσέχουν ευπαθείς ομάδες, έγκυες και παιδιά, αλλά και το τα συμπτώματα της θερμοπληξίας.

"Οι μεγάλοι σε ηλικία με υποκείμενα νοσήματα θα πρέπει να παραμείνουν στο σπίτι τους και να μην βγαίνουν έξω. Αν παίρνουν φάρμακα, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον γιατρό τους μήπως χρειάζεται να υπάρξει αλλαγή σε κάποια δόση." ειπε αρχικά η Ματίνα Παγώνη.

"Οι έγκυες θα πρέπει και αυτές να παραμείνουν σπίτι τους. Όλοι θα πρέπει να καταναλώνουν μικρά και ελαφρά γεύματα, ενώ καλό είναι να αποφεύγουμε τα ποτά και πίνουμε πολύ νερό και υγρα όπως χυμοί" συνέχισε.

Σχετικά με τα μικρά παιδιά, τόνισε ότι "δεν θα πρέπει να τα πάμε στην θάλασσα μέσα στον ήλιο, αποφεύγουμε τις ώρες 12-5 και θα πρέπει να φοράνε καπέλο και αντηλιακό."

Όταν κάποιος έχει "πληγεί" από τις υψηλές θερμοκρασίες όπως ανέφερε θα το καταλάβει καθώς τα πρώτα συμπτώματα είναι να "αισθάνεται αδυναμία, καταβολή, ανεβάζει πυρετό, πάει προς ένα λιποθυμικό επεισόδιο."

Τέλος, είπε ότι είναι μύθος πως το καλύτερο είναι να βρισκόμαστε δίπλα από την θάλασσα, "το να είμαστε εκτεθειμένοι στην θάλασσα στον ήλιο, δεν είναι καλό, καθώς οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ υψηλές."

Ειδήσεις σήμερα:

Γεωργιάδης: Έκτακτη εισφορά για εργαζόμενους συνταξιούχους και κατάργηση κρατήσεων

Λάρισα - ΑΕΛ: Θρήνος για τον “Ρέγγα”

Ενδοοικογενειακή βία: αθλητής χτύπησε την εν διαστάσει σύζυγό του μπροστά στο παιδί τους (εικόνες)