Οικονομία

Καύσωνας “Cleon” – ΥΠΕΝ: Επάρκεια στο ηλεκτρικό ρεύμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έκτακτη σύσκεψη για την επάρκεια του ηλεκτρικού συστήματος πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

-

Πραγματοποιήθηκε, σήμερα (10/7), συνάντηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, υπό τον αρμόδιο Υπουργό, κ. Θόδωρο Σκυλακάκη και την Υφυπουργό, κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, με τη συμμετοχή της ΡΑΑΕΥ, του ΑΔΜΗΕ, του ΔΕΔΔΗΕ και της ΔΕΗ. Θέμα της συνάντησης ήταν η επάρκεια του ηλεκτρικού συστήματος, το οποίο πρόκειται να δοκιμαστεί τις επόμενες ημέρες από τον παρατεταμένο κύμα καύσωνα.

Στην έκτακτη σύσκεψη συζητήθηκαν οι απαραίτητες πρωτοβουλίες, που πρέπει να ληφθούν από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια του ηλεκτρικού συστήματος και να προσδιοριστούν μέτρα αντιμετώπισης έκτακτων και μη αναμενόμενων γεγονότων.

Συγκεκριμένα, κατά τη σύσκεψη αναφέρθηκαν τα εξής:

Τα φορτία κατά τις ημέρες του καύσωνα εκτιμάται ότι θα καλυφθούν χωρίς πρόβλημα.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι νέοι Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί και οι ΑΠΕ, που προστέθηκαν τα τελευταία χρόνια, θα συνεισφέρουν στο σύστημα πάνω από 3 GW ηλεκτρικής ισχύος. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, δύο νέες θερμικές μονάδες, που εισήλθαν πρόσφατα σε δοκιμαστική λειτουργία, θα βρίσκονται στη διάθεση του ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού (Πτολεμαΐδα 5, Άγιος Νικόλαος).

Η επάρκεια νερού στα υδροηλεκτρικά κρίνεται, επίσης, ικανοποιητική.

Δεδομένου ότι εκείνες τις ημέρες δεν προβλέπονται εισαγωγές, το εγχώριο παραγωγικό δυναμικό επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση.

Η λελογισμένη χρήση των ηλεκτρικών συσκευών κατά τις βραδινές ώρες αιχμής 20:00-22:00, θα συμβάλλει καθοριστικά στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην αποφυγή τυχόν προβλημάτων ηλεκτροδότησης, διασφαλίζοντας την υγεία, την ασφάλεια και την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των πολιτών.

Συμπληρωματικά με τα παραπάνω, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας απευθύνει σύσταση στους πολίτες να μεταφέρουν, στο μέτρο του δυνατού, την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από ενεργοβόρες συσκευές, κατά τις ώρες 14:00-18:00, όπου κορυφώνεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τους Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς και η επιβάρυνση του ηλεκτρικού συστήματος, λόγω της ζήτησης είναι μικρότερη.

Κύπρος: ο Μιχάλης Χατζηγιάννης παραιτείται από υφυπουργός Πολιτισμού

Δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα: Τρανς γυναίκα το θύμα

Γεωργιάδης: Έκτακτη εισφορά για εργαζόμενους συνταξιούχους και κατάργηση κρατήσεων