“Ψυχοκόρες” στον ΑΝΤ1+: Έρχονται για να αποκαλύψουν μια πραγματικότητα

Η νέα παραγωγή του ΑΝΤ1+ που στηρίζεται σε πραγματικά γεγονότα έρχεται για να "ξεσκεπάσει" μια πραγματικότητα της Αθήνας του 1950.

Οι «Ψυχοκόρες» έρχονται τον Σεπτέμβριο στο ΑΝΤ1+ και αποκαλύπτουν αθέατες πτυχές της μεταπολεμικής Ελλάδας. Με φόντο την Αθηναϊκή πρωτεύουσα και την επαρχία του ’50, τρεις ταυτόχρονες ιστορίες ενώνονται μέσα από απρόβλεπτες ανατροπές και φέρνουν την κινηματογραφική αφήγηση στην οθόνη μας.

Οι «Ψυχοκόρες», η νέα δραματική σειρά εποχής του ΑΝΤ1+, είναι βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα και αληθινές μαρτυρίες, φέρνοντας στο φως τον θεσμό-πληγή των ψυχοκορών. Είναι η πρώτη απόπειρα της ελληνικής μυθοπλασίας να θίξει τον απαγορευμένο πλέον θεσμό των ψυχοκορών, μια άγνωστη συνθήκη υποτίμησης της θηλυκής υπόστασης που μέτρησε γυναίκες-θύματα για δυο ολόκληρες γενιές. Έναν θεσμό που λειτουργούσε για χρόνια ως άτυπη μορφή υιοθεσίας, υποδουλώνοντας μικρά κορίτσια που λαχταρούσαν να αποδράσουν από την ανελέητη φτώχια της επαρχίας για να βρεθούν, τελικά, σε μια χρυσή φυλακή όπου τους υπόσχονταν ασφάλεια με αντάλλαγμα την τυφλή υποταγή.

Σε σκηνοθεσία Μιχάλη Χαραλαμπίδη, πρωτότυπο σενάριο Πέννυς Φυλακτάκη και Βαγγέλη Νάση, και με ένα all-star cast, οι «Ψυχοκόρες» μας προσκαλούν να σκύψουμε στην κλειδαρότρυπα μιας εποχής τρομοκρατίας, αλλά και ελπίδας. Μιας εποχής όπου το γυναικείο σώμα ήταν, ταυτόχρονα, τόπος ιερός και νόμισμα επιβίωσης και όπου σε κάθε λαμπερό αρχοντικό υπήρχε κι ένα σκοτεινό υπόγειο γεμάτο μυστικά.

Η ιστορία

Τέσσερις αδερφές κατεβαίνουν ως ψυχοκόρες στην πρωτεύουσα, καταλήγοντας βίαια σε διαφορετικά σπίτια και αγωνίζονται να βρουν ξανά η μια την άλλη. Πόσο εύκολο είναι αυτό στην Αθήνα του ‘50, χωρίς πρόσβαση σε τηλέφωνο, χωρίς να ξέρουν γράμματα, με χειρότερο εχθρό τις κυρίες του σπιτιού και με τον φόβο ότι πίσω από κάθε αντρικό χαμόγελο κρύβεται ο χαμός τους;

Ψυχοκόρες (αλφαβητικά)

Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Μένια Βουλιώτη, Μαριάννα Κιμούλη, Άννα Λουϊζίδη

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά)

Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Μαρίνα Ασλάνογλου, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Δήμητρα Ματσούκα, Χρήστος Μαλάκης, Γιούλικα Σκαφιδά, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος

Σενάριο

Πέννυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία

Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Σκηνογράφος

Χρύσα Δαπόντε

Διεύθυνση Φωτογραφίας

Γιάννης Φώτου, Βασίλης Κλωτσοτήρας

Μοντάζ

Στέλλα Φιλιπποπούλου, Σταύρος Σπανός

Μουσική

Σταμάτης Σταματάκης

Καλλιτεχνική Διεύθυνση

Φρόσω Ράλλη

Παραγωγοί

Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη, Γιάννης Εξηντάρης

Παραγωγή/ Εκτέλεση παραγωγής

Feelgood Productions

