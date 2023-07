Παράξενα

Θεσσαλονίκη: πήγε να παντρευτεί και έμαθε πως... είναι παντρεμένη!

Τι συνέβη και η γυναίκα βρέθηκε... παντρεμένη "από το πουθενά".

Σοκ έπαθε μια γυναίκα από την Θεσσαλονίκη, όταν ετοιμαζόταν να ντυθεί νύφη και έμαθε πως... είναι ήδη παντρεμένη!

Η ιστορία ξεκίνησε όταν μια 31χρονη γυναίκα η οποία ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την τέλεση του γάμου της, με τον επί χρόνια σύντροφό της, πληροφορήθηκε ότι διατηρεί σύμφωνο συμβίωσης μ’ έναν άγνωστο άνδρα.

Ο "σύζυγός" της, είναι υπήκοος Αλβανίας και δεν τον έχει δει ποτέ στη ζωή της. Όπως μάλιστα πληροφορήθηκε, διαμένει μαζί του σε μισθωμένο σπίτι, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο κατοικίας της!

Η συγκεκριμένη γυναίκα είχε προγραμματίσει να παντρευτεί τον ερχόμενο Αύγουστο αλλά, ύστερα από αυτή την εξέλιξη, φαντάζει απίθανο να προλάβει την ορισμένη ημερομηνία, καθώς απαιτούνται χρονοβόρες δικαστικές αποφάσεις για την ακύρωση του προηγούμενου συμφώνου συμβίωσης, που βεβαιώθηκε εν αγνοία της. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, η 31χρονη έπεσε θύμα σπείρας που νομιμοποιεί αλλοδαπούς, καθώς επιτήδειοι χρησιμοποίησαν την κλεμμένη ταυτότητα της.

Το απόγευμα της 16ης Φεβρουαρίου 2023, στο τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου, ο 32χρονος αρραβωνιαστικός της κατήγγειλε τη διάρρηξη που πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες νωρίτερα στο διαμέρισμα όπου διέμεναν στη Θεσσαλονίκη. Άγνωστος ή άγνωστοι δράστες εισήλθαν στον χώρο από την κεντρική είσοδο χωρίς να υπάρχουν ίχνη παραβίασης και αφαίρεσαν ένα κινητό τηλέφωνο, δύο φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ένα ψηφιακό ρολόι, άλλα ηλεκτρονικά είδη, χρυσά κοσμήματα και δύο πορτοφόλια στο ένα από τα οποία υπήρχαν το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ της 31χρονης.

Αίτηση άδειας πολιτικού γάμου

Πριν έναν μήνα, η γυναίκα έκανε ηλεκτρονική αίτηση άδειας πολιτικού γάμου σκοπεύοντας να παντρευτεί τον αρραβωνιαστικό της. Ο γάμος ορίστηκε να γίνει σε περιοχή της Χαλκιδικής, στις 26 Αυγούστου.

Στις 22 Ιουνίου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η γυναίκα έλαβε μήνυμα από το GOV.GR που έγραφε «αδυναμία διεκπεραίωσης του αιτήματός σας διότι υπάρχει εκκρεμότητα τακτοποίησης της οικογενειακής σας μερίδας».

Πηγή: grtimes.gr

