Μις Ολλανδία: για πρώτη φορά τρανς μοντέλο κατακτά τον τίτλο (εικόνες)

Για πρώτη φορά, τρανς μοντέλο κατέκτησε τον τίτλο της Μις Ολλανδία.

Η Rikkie Valerie Kolle, είναι το πρώτο τρανσέξουαλ μοντέλο που στέφθηκε Μις Ολλανδία, κατοχύρωσε και την θέση της ως υποψήφια, για 72ο τίτλο της Μις Υφήλιος.

Έτσι, θα γίνει η δεύτερη τρανς που λαμβάνει μέρος στο Miss Universe μετά την Angela Ponce το 2018.

Στις δηλώσεις της ενώπιον της κριτικής επιτροπής, η ίδια δήλωσε πως θα ήθελε να γίνει πρότυπο και φωνή για όσους βιώνουν τον αποκλεισμό. "Ξέρω καλύτερα από τον καθένα πώς είναι να νιώθεις μόνη και να μην μπορείς να κάνεις θετικές σκέψεις. Όταν ήμουν "ο μικρός Ρικ" και έκανα coming out ως transgender, δεν ήταν καθόλου εύκολο, υπέφερα. Πλέον όμως, με την αφοσίωσή μου και τη δύναμή μου, ελπίζω να συνεισφέρω στην κοινωνία μας σχετικά με την αποδοχή".

Αν και οι τρανς μπορούν να συμμετέχουν επίσημα στον διαγωνισμό από το 2012, η νεαρή δέχθηκε αρνητικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς πολλοί ήταν εκείνοι που την αποκαλούν «αρσενικό», καθώς όπως λένε ένας «βιολογικός άνδρας» πήρε τη θέση των γυναικών στα καλλιστεία.