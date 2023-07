Κοινωνία

Καύσωνας “Cleon”: Νέο έκτακτο δελτίο από ΕΜΥ

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για την επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ημέρες. Πού θα φτάσει η θερμοκρασία.

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε τη Δευτέρα (10-07-2023) με α.α.4, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα νεώτερα προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις.

Το εκτεταμένο πεδίο υψηλών πιέσεων που καλύπτει τις ακτές της Αφρικής και τη Δυτική και Κεντρική Μεσόγειο και συνοδεύεται από πολύ θερμές αέριες μάζες επεκτείνεται σταδιακά ανατολικότερα και προκαλεί συνθήκες καύσωνα από την Τετάρτη (12-7-2023) έως και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Ο καύσωνας αυτός λαμβάνει την ονομασία Κλέων (CLEON) και εντάσσεται στα Επικίνδυνα Καιρικά Φαινόμενα με διάρκεια τουλάχιστον έξι ημερών με θερμότερες ημέρες την Παρασκευή (14-7-2023) και το Σάββατο (15-7-2023).

Πιο αναλυτικά:

1. Την Τετάρτη (12-7-2023) υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν κυρίως στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φθάσει:

στα βόρεια ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και στο εσωτερικό της Στερεάς και της Θεσσαλίας τους 40 βαθμούς Κελσίου.

στη νησιωτική χώρα τους 32 με 33 και στα νησιά του Ιονίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Την Πέμπτη (13-7-2023) υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν σε όλη σχεδόν τη χώρα.

Στα βόρεια ηπειρωτικά η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φθάσει τους 37 με 38 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία και το εσωτερικό της Ηπείρου τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου ενώ οι ελάχιστες τιμές της θα κυμανθούν περί τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φθάσει τους 39 με 40 και στο εσωτερικό της Στερεάς και της Θεσσαλίας τους 41 βαθμούς Κελσίου ενώ οι ελάχιστες τιμές της θα κυμανθούν περί τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Στη νησιωτική χώρα η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φθάσει τους 33 με 35 και στα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου ενώ οι ελάχιστες τιμές της θα κυμανθούν περί τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

3. Την Παρασκευή (14-7-2023) οι υψηλές θερμοκρασίες θα κορυφωθούν.

Στα βόρεια ηπειρωτικά η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φθάσει τους 38 με 39 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία και το εσωτερικό της Ηπείρου τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου ενώ οι ελάχιστες τιμές της θα κυμανθούν περί τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φθάσει τους 40 με 41, στο εσωτερικό της Στερεάς τους 41 με 42 και στο εσωτερικό της Θεσσαλίας τους 43 βαθμούς Κελσίου ενώ οι ελάχιστες τιμές της θα κυμανθούν περί τους 28 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Στη νησιωτική χώρα η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φθάσει τους 35 με 36 και στα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 37 με 40 βαθμούς Κελσίου ενώ οι ελάχιστες τιμές της θα κυμανθούν περί τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.

4. Το Σάββατο (15-7-2023) οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν.

Στα βόρεια ηπειρωτικά η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φθάσει τους 38 με 39 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία και το εσωτερικό της Ηπείρου τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου ενώ οι ελάχιστες τιμές θα κυμανθούν περί τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 40 με 41, στο εσωτερικό της Στερεάς και της Πελοποννήσου τους 41 με 42 και στο εσωτερικό της Θεσσαλίας τους 43 βαθμούς Κελσίου ενώ οι ελάχιστες τιμές θα κυμανθούν περί τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Στη νησιωτική χώρα τους 36 με 37 και στα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου ενώ οι ελάχιστες τιμές θα κυμανθούν περί τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

5. Την Κυριακή (16-7-2023) προβλέπεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα βόρεια

Στα βόρεια ηπειρωτικά η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φθάσει τους 36 με 37 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία και το εσωτερικό της Ηπείρου τους 38 βαθμούς Κελσίου ενώ οι ελάχιστες τιμές της θα κυμανθούν περί τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 38 με 39, στο εσωτερικό της Στερεάς και στο εσωτερικό της Θεσσαλίας τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου ενώ οι ελάχιστες τιμές της θα κυμανθούν περί τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Στη νησιωτική χώρα τους 35 με 36 και στα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου ενώ οι ελάχιστες τιμές της θα κυμανθούν περί τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.

6. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, τη Δευτέρα (17-7-2023) προβλέπεται μικρή αλλά πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας.









